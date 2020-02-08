Эпидемия коронавируса: китайцы скрывают поездки в Ухань

73 пациента умерли за сутки

– Согласно последним данным ВОЗ, за сутки количество зараженных увеличилось на более чем 3 тыс. человек. Всего в мире насчитывается 31 481 случай заражения коронавирусом, из них 31 211 — на территории Китая. Жертвами стали 638 человек. Сутки назад сообщалось о 565 умерших.

Реклама

– Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщает о еще большем количестве зараженных и умерших пациентов. По последней информации, в мире заражены 34 392 человека, зафиксировано 722 летальных исхода. Еще 1 568 пациентов излечились от вируса.

— В результате заражения коронавирусом в Ухане скончался гражданин США. Речь идет о человеке около возрастом около 60 лет. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.

В мире заканчиваются маски

– Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество рационально использовать медицинские маски — одно из главных средств защиты от коронавируса. По его словам, за последнее время спрос на них вырос в 100 раз, а цены — в 20 раз. Приоритетом является обеспечение медицинскими масками медработников, а затем «больных людей и тех, кто за ними ухаживает».

– Розничные цены на медицинские маски в январе выросли и в России, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Лидером по повышению цен на маски в оптовом сегменте оказалась Адыгея, там их стоимость увеличилась в 15 раз.

– Россия направит 2 млн медицинских масок в Китай в качестве гуманитарной помощи, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Уголовные дела из-за вируса и удар по экономике

– 7 февраля в провинции Хэбэй полиция возбудила уголовное дело против женщины, которая скрывала свою поездку в Ухань (провинция Хубэй) — эпицентр вспышки вируса. Хотя 64-летней китаянке диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом, она и ее семья отрицали, что ездили в Ухань.

Пациентка близко контактировала с 77 людьми, включая сотрудников больницы. В результате власти провинции закрыли все места, где жила или бывала пациентка.

– Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что эпидемия коронавируса оказывает влияние на экономику как отдельных стран, так и мира в целом. При этом на Россию инфекция повлияла «незначительно».

Глава ЦБ признала, что оценить эффект от коронавируса всесторонне пока невозможно, поскольку существует большое количество неопределенностей.