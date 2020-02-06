«Скорректируем закон»: как петербуржец обошел Уголовный кодекс

В Госдуме хотят скорректировать статью 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», а также провести лингвистически-правовую экспертизу ее содержания. Об этом заявил первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в разговоре с «Газетой.Ru».

Реклама

Об изменениях в УК РФ в нижней палате Федерального собрания задумались после того, как в Санкт-Петербурге 6 февраля прокуратура Центрального района отменила постановление о возбуждении дела на 26-летнего телефонного хулигана и уроженца Сызрани Ивана Найденова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

31 января 2020 года молодой человек позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы произошедшем теракте в петербургском метро. «На Площади Восстания взрыв, внутри метро, где поезда. 15 человек пострадавших. Внутри метро. «Скорая» нужна и пожарные», — отвечал он на вопросы оператора. Запись разговора оказалась в распоряжении «Фонтанки».

В ходе проверки подземного транспорта никаких угроз выявлено не было. Уже 4 февраля правоохранители разыскали телефонного хулигана – выяснилось, что ранее он уже сообщал о взрывах и пожарах в метро, торговом комплексе и даже жилой квартире.

В этот же день УМВД по Центральному району возбудило в отношении Найденова статью 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

6 февраля следователь собирался пойти в суд с ходатайством об аресте предполагаемого злоумышленника – в материалах дела были все голосовые записи с сообщениями жителя Петербурга, его телефон и, собственно, признание. Молодой человек действительно раскаялся, но объяснил поступки желанием привлечь к себе внимание, так как «ему — инвалиду детства — негде жить», передавал «Интерфакс».

Однако в итоге, по данным СМИ, даже признание молодого человека не обернулось против него – прокуратура усмотрела, что Найденов не совершал правонарушение, указанное в статье 207 УК РФ, пишет «Фонтанка».

Так, по ней человека могут осудить только за «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений».

Слово «готовящиеся» противоречит сообщениям петербуржца – он в своих звонках в экстренные службы говорил только о якобы уже произошедших событиях: взорвалось метро, сгорел торговый центр и т.д. Ни о каких «готовящихся» происшествиях речи не было. В связи с этим молодого человека, по данным СМИ, и отпустили.

В качестве официальной причины правоохранительные органы указали – «неполноту проведенной проверки», передавал «Интерфакс». Однако доследственная проверка в отношении Найденова продолжится. Если в ходе нее следователи найдут достаточно оснований для возбуждения дела, то его снова задержат, отметил собеседник агентства.

В Госдуме данную ситуацию назвали «правовым казусом». «С помощью такой словесной эквилибристики можно уйти от уголовной ответственности. Прокуратура допустила подход формальный, следовала букве закона, но не духу. Чтобы это не стало тиражированным прецедентом необходимо скорректировать закон в этой части.

Допускаю, что надо провести лингвистически-правовую экспертизу текста дополнительно и подумать о том, чтобы законодательно исключить возможность ухода от уголовной ответственности»,

— сообщил «Газете.Ru» депутат Вячеслав Лысаков.

Он объяснил данное решение тем, что Найденов совершил точно такое же преступление, как и люди, сообщающие об угрозе взрыва или поджога. «Информация в таком виде является основанием для выезда оперативных служб города – соответственно это такое же задействование, как и выезд для профилактики и недопущения взрыва. В итоге происходит нагнетание общественной напряженности, нанесение экономического ущерба региональным и федеральным властям», — подчеркнул чиновник.

В то же время адвокат Вадим Кудрявцев не согласился с депутатом – он уверен, в действиях молодого человека нет состава преступления.

«Нужно наказывать за определенное конкурентное действие, если, например, он создает угрозу обществу. Угрозы обществу нет, поэтому прокуратура, я считаю, правильные действия предприняла. Нет объективной стороны преступления», — пояснил юрист «Газете.Ru».