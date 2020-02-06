«Дядя Вова нас спас»: что грозит убившему педофила уфимцу

Опрошенные «Газетой.Ru» адвокаты рассказали в каком случае с 34-летнего жителя Уфы Владимира Санкина могут снять обвинение в убийстве 53-летнего Владимира Зайцева, подозреваемого в педофилии.

Реклама

Дело, возбужденное против уфимца по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», могут закрыть, если защита мужчины будет ходатайствовать о суде присяжных, отметил юрист Вадим Кудрявцев.

«Так у него будет намного больше шансов на оправдание с учетом общественного мнения и того, что он защищал детей», – заявил адвокат, добавив, что суд не имеет права отказывать обвиняемому в суде присяжных.

Отметим, что еще 3 февраля уфимцы создали петицию в поддержку Санкина — на данный момент ее подписали более 86 тыс. россиян. Они уверены, что мужчина — «герой, а не уголовник».

«Кроме того, имеет значение то, при каких обстоятельствах произошла драка. Как он поймал этого педофила: на месте преступления или просто, поверив детям на слово. Защищался ли он сам от ударов или нет. Все это имеет значение», – подчеркнул Кудрявцев.

Другой адвокат Владимир Старинский уточнил, что в таком случае обвинение в деле Санкина могут переквалифицировать со смертельного избиения на необходимую оборону. «Если в момент драки существовала опасность жизни и здоровью детей, которых он защищал, то велики шансы, что его действия признают самообороной и к ответственности от привлечен не будет. Если же будет доказано, что у убившего была возможность остановиться и передать человека полиции, а он все же продолжил насильственные действия, то может стоять вопрос о превышении пределов необходимой обороны», – сообщил эксперт «Газеты.Ru».

По его словам, то, что уфимец признал вину, не важно для следствия, если стороны докажут обратное.

Согласно материалам регионального СК, резонансная трагедия произошла 30 января 2020 года. Тогда два 14-летних мальчика играли в снежки на улице — потом они забежали в подъезд, чтобы погреться у батареи, рассказала адвокат обвиняемого Юлия Дубинина на своей странице в Instagram.

Там их встретил тот самый Зайцев — он предложил мальчиков зайти к нему в гости на чай с конфетами. «Как только мальчики зашли в квартиру, он приказал им раздеваться и оголил гениталии. Ребята попытались убежать, но незнакомец стал угрожать топором», — написала юрист.

Одному подростку удалось вырваться и выбежать на улицу — там он и встретил Санкина, который возвращался домой с работы. Мальчик рассказал о произошедшем, и уфимец тут же бросился на помощь. Он начал стучаться в квартиру предполагаемого злоумышленника — Зайцев открыл дверь, в этот момент в коридоре плакал ребенок.

Мужчины вышли на улицу — Санкин потребовал объяснений, однако соперник стал сыпать оскорблениями. «После того, как мой подзащитный вступился за детей, этот педофил начал его задирать и говорить: «Сейчас и ты у меня штаны снимешь», после чего ударил Владимира. Завязалась драка. Мой подзащитный ударил его, и потом кто-то вызвал «скорую». Мужчина был жив, от «скорой» отнекивался, когда его забирали, он был контактный, отвечал на вопросы. Скончался он в карете скорой помощи», — заявил второй защитник обвиняемого Искандер Кабиров RT.

В итоге уфимца задержали — теперь ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. 3 февраля Калининский районный суд избрал для мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста — в ходе заседания он признал вину, однако пояснил, что не намеревался убивать Зайцева. «Да я вообще не ожидал, что он умрет. Я спас детей просто», — рассказал Санкин телеканалу Bash.News.

Центральный аппарат СК РФ взял расследование данного дела на свой контроль. Сами пострадавшие подростки рассказывают СМИ то же самое, что и адвокаты — они благодарят обвиняемого за спасение.

«Дядя Вова вытащил его на улицу и началась драка. Мы убежали <...> Спасибо ему большое, что он нас спас. Если бы не он, нас в живых не было», — рассказали мальчики Telegram-каналу Mash.

Однако, по данным СМИ, несмотря на то что дети могли пострадать от рук предполагаемого злоумышленника, их семьи решила проверить комиссия по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что у одного из мальчиков проблемы с учебой.

Между тем на Зайцева региональный Следком посмертно возбудил дело по части 5 статьи 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

Позже стало известно, что за его плечами — несколько тюремных сроков, в том числе за педофилию. Так, в мае 1983 года, когда уфимцу было 18 лет, его осудили на четыре года и семь месяцев по статье УК РСФСР «Мужеложество», писал RT, в распоряжении которого оказалась характеристика мужчины из колонии.

Еще через 20 лет он был вынужден год трудиться на общественных работах за «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Уже в декабре 2007 года Зайцев сел в колонию строгого режима по статье 132 УК РФ «Действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет», после чего за ним закрепили административный надзор на восемь лет.

В психологической характеристике уфимца указано, что он был склонен к депрессии и не уверен в себе. «Повышенная обидчивость. Склонен к уходу от людей и уединению. Зависим. Чрезмерно контролирует себя и не выражает свои чувства прямо и открыто. Трудности в межличностных отношениях, недоверчив», — написано в документе.

После освобождения из колонии мужчина жил в однокомнатной квартире с бывшей женой и сыном — не раз он нарушал условия административного надзора, не отмечаясь в полиции. В это же время его дважды привлекли в ответственности за мелкое хулиганство. Неизвестно, какое точно правонарушение совершил Зайцев, однако после этого ему было запрещено находиться в местах проведения массовых и иных мероприятий, а также в местах массового нахождения детей и подростков — школах и детских садах.