Особо важное дело: следователя обвинили в крупной взятке

В Москве задержан следователь по особо важным делам — его обвиняют в получение взятки в 4,3 млн руб. (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

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«4 февраля следователь получил от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, взятку в размере 4,3 млн рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за непривлечение к уголовной ответственности его родственника по иным эпизодам преступной деятельности в рамках уголовного дела, находящегося в производстве должностного лица», — заявили в ведомстве, отметив, что взятку получал сотрудник управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.

В сообщении также говорится, что фигурант дела был задержан в результате совместной работы столичного главка СК и УФСБ по Москве и области. Отмечается, что Следственный комитет ходатайствует об аресте нарушителя закона.

«В отношении руководства следственного управления по Северо-Восточному административному округу будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера», — обратили внимание в главке. Факт получения взятки был выявлен совместно с сотрудниками УФСБ в ходе работы по пресечению коррупционных проявлений.

Примерно в это же время задержали питерского чиновника, которого подозревают в получении взятки в размере 8 млн руб. Как полагают в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, сотрудник администрации Калининского района Санкт-Петербурга в феврале прошлого года получил деньги от гендиректора фирмы. Начальник сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений получил деньги за подписание актов о проведении ремонта в школах.

«Оперативниками главка выявлены факты дачи взятки и незаконного получения денежного вознаграждения. Пресечено взяточничество с ремонтом школ в Калининском районе», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавили, что возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» в отношении сотрудника администрации и по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки» в отношении гендиректора коммерческой фирмы.

Задержание произошло накануне — 5 февраля — после очередной встречи «фигурантов противоправной деятельности».

В этот же день следственное управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что бывший руководитель управления Росреестра и директор филиала федеральной кадастровой палаты в этом регионе подозреваются в получении взяток на сумму около 6,5 млн руб.

В ведомстве отметили, что против чиновников заведены уголовные дела, связанные с получением взяток, в том числе в особо крупном размере.

«По данным следствия, в разные периоды времени с 2016 года по 2018 год подозреваемые через посредников, действующих в пользу третьих лиц — коммерческих организаций, получили взятки в сумме 5 млн руб., 925 тыс. руб. и 650 тыс. руб. за совершение действий с объектами недвижимости», — утверждают в СК.

В начале декабря прошлого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете», что за 2019 год с коррупционеров было взыскано более 2 млрд руб.

Вместе с тем он добавил, что на имущество коррупционеров наложен арест на общую сумму 12,9 млрд руб. По данным Бастрыкина, с 2018 года ситуация с преступлениями коррупционной направленности практически не изменилась. Согласно статистике, порядка 30% таких преступлений связаны с взятками. Затем идет мошенничество, присвоение и растрата.

Глава СКР подчеркнул, что с января по сентябрь 2019 года следователи направили в суды почти 6,5 тыс. уголовных дел по 11,6 тыс. коррупционных преступлений. По словам собеседника газеты, перед судом предстали 6902 обвиняемых. Большая часть из них — 3952 человек — являлись должностными лицами. 752 преступника были сотрудниками органов внутренних дел, а 476 человек — представителями местной власти.