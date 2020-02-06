«Вел наблюдение»: кто подготовил покушение на Япончика

В Москве арестован предполагаемый организатор убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик — 62-летний Муртаз Шадания. Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о его задержании.

Реклама

«Следственным комитетом РФ при содействии Московского уголовного розыска ГУ МВД России по Москве в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова задержан Муртаз Шадания. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», — уточняла она.

По данным СК, в 2009 году Шадания в составе организованной группы принимал участие в убийстве «вора в законе» Иванькова, который занимал высшее положение в преступной иерархии. Шадания наблюдал за авторитетом и его образом жизни, чтобы выбрать место убийства, а также перевез в Москву оружие для совершения преступления. Следователи также выяснили имя потенциального заказчика. Им оказался близкий друг Япончика — Илья Симония по кличке Махо. Именно по его просьбе Шадания приобрел винтовку, довез ее до места преступления и передал киллеру. Сейчас Симония находится в розыске.

«В день нападения, 28 июля 2009 года <...> обвиняемый в числе других соучастников вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями, обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства», — заявили в столичном Следкоме. Отмечается, что Шадания свою вину не признал.

Известно, что он несколько раз был в тюрьме — в 1998 году его осудили за незаконное хранение оружия, а в 2013 за кражу. На протяжении долгого времени он проживал в деревне в Нижегородской области — неделю назад его вызывали на допрос, однако отпустили.

Напомним, что Вячеслав Иваньков был ранен 28 июля 2009 года в Москве. «Вор в законе» вечером приехал в ресторан «Тайский слон», расположенный на Хорошевском шоссе, чтобы побеседовать со старым знакомым Леней Ассирийским. Затем Япончик в сопровождении телохранителей вышел из заведения и стал спускаться по лестнице.

После этого раздался выстрел. Снайпер попал Иванькову в живот, охранники сразу же затащили его в ресторан. В ходе следствия выяснилось, что огонь вели из кузова «Газели», которая была припаркована через дорогу от заведения. На месте преступления правоохранители нашли снайперскую винтовку «Дегтярева» с оптическим прицелом.

Япончика доставили в Боткинскую больницу, где ему провели сложную операцию. Затем родственники перевезли его на лечение в частную клинику при онкоцентре на Каширском шоссе, где постепенно состояние криминального авторитета стало улучшаться.

Спустя некоторое время медики отключили его от аппарата искусственного дыхания. Однако сразу после этого у Иванькова стал развиваться перитонит, в результате чего гной попал во внутренние органы. В ночь на 9 октября 2009 года Япончик скончался, передавал «Росбалт».

Сразу после стрельбы у ресторана правоохранители возбудили несколько уголовных дел по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное хранение оружия». После того, как «вор в законе» умер, была проведена судебно-медицинская экспертиза. В результате дело было переквалифицировали на статью «Об убийстве».

«На причастность к преступлению были проверены десятки людей. Трех человек мы в разное время задерживали в связи с подозрением в исполнении убийства. Но они не были причастны к данному преступлению и были отпущены», — рассказывал источник «Росбалта» в правоохранительных органах.

Следствие длилось на протяжении года, однако было приостановлено в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности. В марте 2019 года после задержания лидера «таганской» ОПГ Игоря Жирноклеева по прозвищу Жирный дело об убийстве Иванькова было возобновлено.

Правоохранители выяснили, что в 2009 году в России шла ожесточенная криминальная война между кланом Аслана Усояна (Дед Хасан), с которым был очень близок Япончик, и кланами Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Жирноклеев поддерживал сторону Мераба. При этом отмечается, что на это противостояние наложилось сразу несколько других конфликтов, пишет «Росбалт».

«Тут был еще и межличностный конфликт. Япончик на дух не переносил Жирноклеева, постоянно припоминал его былую работу в системе ОБХСС и прямо говорил, что таким персонажам не место рядом с «ворами в законе». С другой стороны, Жирноклеева стал прижимать «вор в законе» Андрей Голубев (Скиф). Он тоже был близок с Дедом Хасаном и как раз выяснял связи Жирного с кланом Таро и Мераба. Сам Жирноклеев старался особо не афишировать свое участие в «войне» с Дедом Хасаном, предпочитая вести «закулисную» работу», — сообщал источник агентства.

После этого произошла серия убийств. В мае 2009 года в Москве был расстрелян Андрей Голубев. Затем 28 июля 2009 года было совершено покушение на Иванькова. Через месяц после смерти Япончика, в ноябре 2009 года, в Москве был расстрелян киллерами и Шабтай Калманович. «И здесь определенные нити следствия едут к «таганским», — отметил источник.

Между тем известно, что Иваньков в июле 2004 года был депортирован в Россию из США, где отбыл за решеткой более девяти лет по обвинению в вымогательстве $3,5 млн у одной из американских компаний, фиктивном браке и незаконном въезде в страну. В России ему было предъявлено обвинение по делу об убийстве двух граждан Турции в одном из московских ресторанов в 1992 году. Однако 20 июля 2005 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес ему оправдательный приговор и Иваньков был освобожден из-под стражи.