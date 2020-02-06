480 трупов свиней: страшный пожар на ферме в Подмосковье

В Московской области в результате крупного пожара на животноводческой ферме погибли 480 свиней. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

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По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Настасьино Можайского района. «По уточненным данным, на момент пожара на ферме находились 500 голов свиней, 20 из них удалось вывести, остальные задохнулись продуктами горения», — рассказал собеседник агентства.

Огонь удалось оперативно локализовать на площади 800 кв. метров — к тушению пожара привлекли 34 человека и 10 единиц техники. Возгорание произошло в одной из частей свинофермы, общая площадь которой оценивается в 5850 кв. метров.

Ранее, в ноябре 2019 года, около 10 тыс. кроликов сгорели заживо на звероферме под Саратовом. Крупный пожар вспыхнул в Энгельсском районе в деревне Голубьевке.

По данным МЧС, огонь быстро распространился на площади свыше 1200 кв. метров, а к моменту прибытия первых пожарных охватил всю территорию одноэтажного строения.

«Здание фермы одноэтажное, железобетонное. На тушение выезжали четыре единицы техники и 15 человек личного состава. В 05.25 утра пожар был ликвидирован. На момент возгорания людей в помещении фермы не находилось, около 10 тысяч кроликов погибли. Причины пожара устанавливаются»,

— заявляла телеканалу «Звезда» главный специалист отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России по Саратовской области Ирина Пригода.

До сих пор на месте крупного пожара работают следователи и дознаватели МЧС. По одной из версий, к трагедии могло привести несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Сообщалось, что владельцы фермы понесли серьезные убытки.

В сентябре прошлого года в селе Новоспасск Новосибирской области загорелся деревянный телятник на местной ферме. О пожаре ее сотрудники сообщили не сразу — сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, когда огонь охватил уже 1200 кв. метров постройки. В загонах оказались заперты 154 теленка. Все они погибли под обрушившейся крышей.

На протяжении четырех часов спасатели и добровольцы старались ликвидировать пожар. Известно, что на месте работали 17 человек и 6 единиц приспособленной и пожарной техники. «Пожар локализован за полчаса, на ликвидацию открытого горения пожарные затратили 15 минут, самыми длительными по продолжительности работ, около трех часов, стали проливка и разбор сгоревших конструкций», — поясняли в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Причины произошедшего выясняются до сих пор. Специалисты устанавливают, есть ли на частях конструкции посторонние горючие вещества. Тем не менее на данный момент предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.