Битой по голове: кто виновен в смерти женщины из Подмосковья

28-летняя девушка из Московской области подозревается в убийстве матери двоих детей Оксаны Моргуновой, тело которой было найдено спустя пять дней поисков. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По предварительным данным следствия, 20 января 2020 года женщина встретилась с 29-летней Моргуновой на одной из улиц города Сергиева Посада. Девушка вышла вечером после работы на ткацкой фабрике и должна была забрать ребенка из детского сада, но там она так и не появилась. Согласно кадрам с видеонаблюдения, Моргунова шла по улице, когда ее окликнула женщина с длинными темными волосами. В итоге она ушла с ней, после чего села в ее автомобиль и пропала, передавала газета «МК».

Когда Моргунова не появилась в детсаду, воспитательница сообщила о пропаже ее родственникам. Они немедленно обратились в правоохранительные органы с заявлением, поскольку она никогда не задерживалась после работы — пропавшая одна воспитывала двух сыновей 5 и 8 лет.

Женщину искали на протяжении пяти дней — в итоге ее тело с открытой черепно-мозговой травмой днем 26 января 2020 года обнаружили на Горбуновском кладбище — в 500 метрах от деревни Новоселки. Следователи изъяли одежду потерпевшей с места происшествия.

По словам предполагаемой злоумышленницы, они отъехали в безлюдное место для разговора. Там между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленница нанесла оппонентке смертельный удар бейсбольной битой по голове. После этого она самостоятельно перетащила тело на деревенское кладбище и скрылась с места происшествия.

Следственным комитетом по Московской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». 28-летнюю жительницу Подмосковья заключили под стражу. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование продолжается.

Между тем изначально правоохранители проверяли на причастность к убийству бывшего супруга жертвы. Родственники считали, что именно он мог расправиться с ней. Как писал сайт kp.ru, Моргунова рассталась с ним совсем недавно. Фамилию в паспорте поменять не успела, однако в соцсетях заменила на девичью и стала Селиверстовой.

«Он периодически выпивал, не работал, потом начал руку поднимать. Оксана забрала двух дочек и ушла от него. Работала одна, старалась обеспечить детей. У Оксаны в последнее время появился ухажер, она мечтала создать новую семью с нормальным человеком. При этом бывший муж не раз устраивал по этому поводу сцены ревности, угрожал», — сообщал источник газеты «КП».

Тем временем сообщается, что задержанная по подозрению в убийстве 28-летняя женщина является близкой подругой и коллегой бывшего мужа Моргуновой. Источник kp.ru в правоохранительных органах заявил, что мужчина постоянно жаловался ей на экс-супругу — якобы она не давала ему видится с детьми.

«Она именно подруга. Эта женщина, так скажем, не интересуется противоположным полом. По крайней мере, так она заявила на допросе. Женщина заявила, что попробует убедить Моргунову и взяла ее номер», — отметил собеседник.

20 января она дождалась погибшую у проходной ткацкой фабрики и предложила поговорить в машине — они вместе выехали за город. На слова подруги бывшего мужа Моргунова отреагировала агрессивно, после чего была убита.

Несмотря на это родственники считают, что экс-супруг также виновен в смерти матери двоих детей. «Я не могу сказать, что удовлетворена задержанием. Пока всех причастных не посадят, я не успокоюсь. Я подозреваю, что бывший муж Оксаны тоже причастен, поскольку в ее адрес от него поступали угрозы. Он пришел на похороны и пускал слезы. А сам, насколько я знаю, напросился на телевидение и всячески пытается выставить сестру в дурном свете», — поделилась с изданием «Подмосковье Сегодня» сестра погибшей Алла Чинякина.

Между тем знакомый Моргуновой отмечают, что ее главным недостатком были чрезмерная доброта и доверчивость. По его словам, однажды Оксана осталась одна дожидаться «скорую», которую вызвала для нетрезвого бездомного, лежащего на земле.

«Хоть и не при жизни, но добро вернулось к ней. Мы были шокированы тем, сколько людей откликнулось на наше горе. Все, от простых горожан до администрации городского округа, помогали нам с похоронами и с оформлением документов, мы очень благодарны», — заключила сестра жертвы.