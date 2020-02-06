Смертельное крушение поезда в Италии: кто виноват в трагедии

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд «Фреччаросса», следовавший по маршруту Милан — Болонья. Инцидент произошел в провинции Лоди на севере страны утром 6 февраля — в 5.35 по местному времени.

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Как передает издание Corriere della Sera, в результате происшествия погиб машинист поезда. Еще один человек сначала числился пропавшим без вести. Его тело обнаружили спасатели, речь идет о работнике железных дорог, сообщает агентство ANSA.

Еще около 30 человек пострадали. В основном, они получили легкие травмы, пассажиров в вагонах ранним утром было не очень много.

По данным СМИ, единственный человек, который получил серьезные травмы – еще один работник железных дорог. У него диагностированы множественные переломы конечностей, однако жизни ничего не угрожает.

В генконсульстве РФ в Милане уже сообщили, что среди пострадавших пассажиров россиян нет.

На место ЧП прибыли десятки бригад скорой помощи и спасатели. Пока неясно, что стало причиной аварии. Corriere della Sera сообщает, что локомотив поезда сошел с рельсов и сначала врезался в препятствие на параллельном пути, а затем – в железнодорожную постройку. Остальная часть поезда в это время по инерции проехала еще несколько десятков метров.

По предварительной информации, вечером 5 февраля на этом участке пути проходили ремонтные работы. Власти провинции пока воздерживаются от предположений о том, что могло привести к аварии. Расследование инцидента уже началось.

В компании «Сеть итальянских железных дорог» (RFI) отметили, что движение поездов по железнодорожной линии приостановлено, ожидаются задержки до 1 часа.

В конце октября этого года в Пакистане при пожаре в поезде погибли 62 человека, еще десятки пострадали. Трагедия произошла в провинции Пенджаб на северо-востоке страны.

К пожару привел взрыв газового баллона одного из пассажиров. Его использовали для приготовления пищи. Огонь быстро охватил место происшествия, поскольку рядом находилось масло для готовки. Затем пламя распространилось еще на два вагона: один вагон бизнес-класса и два эконом-класса полностью выгорели. Всего в пострадавших вагонах ехали более 200 человек. Остальные части поезда не пострадали, поскольку их отцепили и отогнали подальше.

Министр железных дорог Шейкх Рашид заявил, что большинство людей погибли при попытке выпрыгнуть из горящего поезда. Некоторые жертвы пожара обгорели настолько, что их не удалось опознать, поэтому пришлось прибегнуть к анализу ДНК.

27 февраля прошлого года в египетской столице Каир поезд столкнулся с препятствием при заходе на платформу на вокзале Рамсис, в результате чего в локомотиве произошел взрыв и пожар.

Пламя быстро распространилось не только по вагонам, но и по платформе. 20 человек погибли и более 50 пострадали – в основном это были люди, ожидавшие поезда на платформе.

СМИ сообщали, что большинство из них погибли, отравившись угарным газом, поскольку в панике не смогли покинуть вокзал. Позднее еще восемь человек скончались в больницах.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что поезд приближался к вокзалу на большой скорости.

«Все начали бегать, много людей погибли после того, как локомотив взорвался», — рассказал один из свидетелей.

Местное интернет-издание Shorouk News со ссылкой на источники в министерстве транспорта Египта передавало, что авария могла произойти из-за того, что машинист поезда по какой-то причине не справился с управлением или у локомотива отказали тормоза. Однако затем генпрокурор страны Набиль Садек заявил, что причиной крушения поезда стала ссора машинистов двух тепловозов.

По данным надзорного ведомства, машинист врезавшегося в вокзал локомотива покинул кабину тепловоза, чтобы выяснить отношения с машинистом другого тягача, преградившего ему дорогу. Однако когда железнодорожник покинул свою кабину, другой водитель дал задний ход, чтобы избежать конфликта. В этот момент оказавшийся без машиниста локомотив начал набирать скорость и в итоге врезался в отбойник и пристройку основного здания центрального каирского вокзала.

После происшествия министр транспорта Египта Хишам Арафат Махди Ахмед подал в отставку.