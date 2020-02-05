Жила в клинике с рождения: суд решил судьбу пятилетней москвички

Родителей пятилетней девочки, которая с рождения живет в столичном перинатальном центре, ограничили в правах. Такое решение принял Пресненский суд Москвы на заседании 5 февраля. «Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки — Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина», — зачитала решение судья Наталья Коржавина.

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Ребенка передадут на попечение в орган опеки, на подведомственной территории которого расположен медицинский центр, где она до сих пор проживает.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу ребенка алименты в размере одной четвертой от суммы заработка или другого дохода родителей.

Защита родителей намерена обжаловать приговор. По мнению адвокатов, решение суда является преждевременным.

На сегодняшнее заседание родители не явились — их интересы представляли адвокаты. Они пояснили, что родители отказываются забирать ребенка из частной клиники, поскольку боятся за ее жизнь и здоровье — у них до сих пор нет доказательств, что девочка не нуждается в стационарном лечении.

Ранее Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу ребенку, на которой настаивали родители. К этому исследованию они требовали привлечь Департамент образования Москвы.

Прокурор, в свою очередь, отметил, что «родители могут сами провести обследование ребенка» и предоставить суду доказательства того, что она нуждается в стационарном лечении.

Сотрудники перинатального центра подчеркнули, что предоставили в полном объеме все документы, относящиеся к здоровью девочки. Среди них — медицинская карта в 13 томах, в которой содержится вся информация о ребенке за пять лет, и выписной эпикриз. На судебном заседании они также обратили внимание, что осенью прошлого года Гагаринский суд уже постановил, что девочка может покинуть центр без угрозы для здоровья.

Адвокат матери Ольга Лукманова, однако, сказала, что выписной эпикриз составлен с грубыми ошибками.

«В документе должно быть три печати, а есть только одна — лечащего врача. Нет истории болезни по периодам, не указано изменение состояния ребенка, не указаны патологии и нет данных об операционном вмешательстве. Из чего можно сделать вывод, что документ не соответствует нормам», — пояснила она журналистам.

По словам адвоката отца Нины Савиных, родители так и не получили достаточной информации о том, какие у нее заболевания и какое лечение ей оказывалось на протяжении пяти лет.

«У нас много вопросов к перинатального центру. Проводился ли ребенку мониторинг состояния зрелости мозга? Входит ли девочка в группу высокого риска с ее степенью недоношенности при рождении? <...> Если ответов нет – давайте проводить экспертизу», — приводит ее слова газета «Метро».

Напомним, родители девочки, которая родилась в 2014 году в клинике «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте в Москве, через неделю после выписки вернули ее в отделение патологии новорожденных, побоявшись за ее здоровье. Дело в том, что она родилась преждевременно — на 24-й неделе с весом 860 г. С тех пор девочка находится в медучреждении, ее пребывание там, в том числе услуги нянь, оплачивает отец. В пресс-службе медцентра заявили, что сейчас здоровью девочки ничего не угрожает. Как следует из базы данных суда, к родителям ребенка ранее подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

Мать девочки передала через адвокатов сообщение, в котором рассказала, что любит свою дочь и не отказывается от нее, однако, несмотря на свое желание, не может присутствовать на заседании.

«На нервной почве у меня развился рак. Убедительно ходатайствую суд уважительно отнестись к моему состоянию здоровья, я хочу присутствовать на заседании, потому что мои доверители не обладают полной информацией», — этот комментарий матери ребенка зачитали в суде ее представители.