«Слава не мог»: как полицейских судят за изнасилование

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела об изнасиловании 22-летней девушки, в котором подозреваются трое экс-полицейских. Об этом сообщили в следственном комитете СКР по Свердловской области.

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Как считает следствие, преступление было совершено в ночь на 18 августа прошлого года. Трое полицейских — Вадим Мустафин, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов — находясь на службе, изнасиловали девушку 1997 года рождения прямо в служебном автомобиле. Обвиняемые действовали по предварительному сговору, утверждают в региональном СК.

Следователь по особо важным делам Екатеринбурга Ярослав Кузвесов рассказал, что потерпевшей была студентка из Казахстана.

Девушка шла к машине друга, когда к ней подъехал патрульный автомобиль и полицейские попросили у нее документы для проверки.

Поскольку у нее не было с собой паспорта, подозреваемые предложили ей проехать с ними в участок под предлогом «проверки документов». «Друг девушки заявил, что поедет за ними, на что ему также пригрозили. Они решили, что раз она прошла рядом с сауной и села в машину, то оказывает интимные услуги, а водитель — ее сутенер», — приводит слова следователя сайт kp.ru.

Фигуранты дела затащили девушку в машину и поехали в район гаражей, где и изнасиловали потерпевшую, сообщил Кузвесов. По его словам, после преступления они даже предложили подвезти девушку до дома. Студентка попросила высадить ее в первом попавшемся дворе, а на следующий день написала заявление в полицию. Еще через двое суток были задержаны все трое подозреваемых.

При расследовании правоохранители допросили свидетелей, назначили ряд экспертиз. Проверка служебной документации подтвердила, что в тот вечер все трое находились на службе. Позднее они были уволены из МВД.

«Несмотря на отрицание обвиняемыми своей причастности к преступлениям, органам СКР удалось собрать достаточно доказательств», — говорится на сайте следственного управления.

Всем троим предъявили обвинения по ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору). За каждое из указанных преступлений им грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Материалы дела уже направлены в суд.

«За то время, что обвиняемые насиловали девушку, они не среагировали на 19 вызовов. То есть это уже до такой степени они чувствовали свою безнаказанность, что нарушали закон во время несения службы.

Сейчас на суде все трое будут продолжать доказывать свою версию о том, что потерпевшая занималась проституцией, чтобы хоть как-то выставить ее в невыгодном свете и оправдать свои действия», — сказал Ярослав Кузвесов.

Ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что три непосредственных руководителя подозреваемых были уволены со службы. Еще трех человек, имеющих отношение к обвиняемым, понизили в должности. Восьми офицерам из МВД вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии — это одно из самых суровых наказаний в системе МВД, за которым следует увольнение.

«Кроме того, строгому наказанию подверглись три должностных лица из числа руководящего состава ГУ МВД по Свердловской области», — уточнил Горелых. Таким образом, помимо самих обвиняемых, к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 сотрудников органов.

Родные одного из обвиняемых — 26-летнего Вячеслава Тропина — считают, что его подставили коллеги. Тропин — сирота, его воспитывала бабушка. На момент задержания он работал в МВД и учился на заочном отделении в Московском юридическом университете.

«Слава не мог. Он в полиции работает примерно 3–4 года. У него были грандиозные планы на будущее, — сказала его сестра Екатерина местному порталу «E1.RU». — Насколько я поняла, девушка сама им предложила вступить в половую связь и коллеги согласились. Слава, понятное дело, отказался, он бы так не сделал. Он вообще таких женщин стороной обходит, у него девушка любимая есть. Он всегда был очень верен ей. У меня есть предположение, что эти двое коллег просто на него все свалили».