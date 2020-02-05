«Минуса окрепнут»: на Москву надвигаются арктические холода

В столичный регион к концу недели придет похолодание, и погода впервые за эту зиму приблизится к нормальным климатическим значениям. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Даже температура воздуха 5 февраля (-3...-5°С) уже является довольно холодной для нынешней зимы, однако столбики термометров продолжат опускаться вплоть до воскресенья.

«Действительно надвигаются арктические холода, то что мы видим сегодня — это только начало пути, только «ягодки». Циклон обеспечит беспрепятственный доступ воздуха арктического происхождения, и с каждым днем минуса будут крепнуть», — приводит слова Тишковца сайт kp.ru.

Согласно прогнозу «Фобоса», в ночь на четверг, 6 февраля, в столице ожидается до -12°С, днем температура составит около -3...-8°С. Будет пасмурная погода с сильным снегом, туманом и умеренным ветром. Давление ниже нормы — 734 мм рт. ст.

Ночью и днем 7 февраля в городе будет -7...-9°С, ожидается сильный северный ветер с порывами до 12 м/с. Давление поднимется до 743 мм рт. ст.

Ночью в субботу температура опустится до -10...12°С, а днем составит -3...-5°С. Ветер будет умеренным, атмосферное давление — 748 мм рт. ст.

В последний день недели, 9 февраля, ночью будет -7...-9°С, днем воздух прогреется до -1...-3°С. Из-за облаков, наконец, появится солнце.

Как отмечает Тишковец, в выходные столичный регион опустится «на самое дно морозного колодца». Так, ночь с субботы на воскресенье обещает быть самой холодной за всю прошедшую зиму. Местами по Москве будет до -15°С, а по области, на востоке, до -20°С.

Такие температуры кажутся необычными для этой зимы, хотя на самом деле это всего лишь климатическая норма. А вот необычно холодная зима наступит на этой неделе на юге страны.

«Например, в Сочи столбики термометров опустятся ниже нуля, пройдут снегопады, ожидается гололед. Вся Европейская часть России будет в зоне холода», — добавил Тишковец.

Нормальная зима продержится в столичном регионе совсем недолго. После холодной атаки она продолжит «показывать свои теплые значения», пояснил синоптик.

Уже в начале следующей недели холодные потоки воздуха уйдут на запад, а в европейскую часть страны вернутся атлантические воздушные массы. Вместе с ними придут нулевые температуры и мокрый снег, переходящий в дождь.

«В целом февраль будет на несколько градусов теплее нормы, но будет все равно выгодно отличаться от своих собратьев — декабря и января. И это не только одна из самых теплых зим — это вообще рекордно теплая зима», – подытожил представитель «Фобоса».

Пока в европейской части России наступает морозная зима, в восточной части страны устанавливается аномально теплая погода.

«Уже 6 февраля в Новосибирской, Омской, Томской областях и Красноярском крае температура будет выше, чем в Крыму. Представляете? Это редко бывает. Вот такие капризы зимы», — отмечал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с телеканалом «360».

Необычно теплая зима в России является следствием глобального потепления и изменения климата на всей Земле, считают специалисты. Так, 4 февраля член Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удостоенной Нобелевской премии мира 2007 года, Рае Квон Чунг заявил, что за последние 20 лет в некоторых районах нашей планеты стало заметно теплее.

«Температурный режим поднялся более чем на два градуса на одной десятой части земного шара и на 1,5 градуса на более чем одной пятой Земли», — пояснил Рае Квон Чунг в беседе с News.ru.

Причем климат меняется даже быстрее, чем предсказывали ученые. Как считает эксперт, одна из главных причин глобального потепления — парниковые газы.

«Научное сообщество предупреждало об изменениях, и была составлена четкая дорожная карта по сокращению выбросов парниковых газов. <...> К сожалению, глобальные выбросы растут, а не сокращаются», — отметил Чунг. По его словам, нужно смириться с тем, что «больше не будет таких зим, как раньше».

Директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев также считает, что рекордно теплая зима в центральной части России — следствие глобального потепления, однако это не значит, что с каждым годом зимний сезон будет становиться все теплее.

«Действительно, можно говорить о том, что мы на себе ощущаем последствия глобального потепления. Однако, несмотря на это, каждый год сезоны могут отличаться между собой. То есть зима в следующем году вполне может стать морозной и снежной», — пояснял собеседник «Газеты.Ru».