«Благодарна, что не бросили»: как прошла эвакуация из Уханя

Второй самолет ВКС РФ с 64 россиянами на борту прибыл в аэропорт «Рощино» в Тюмени из пораженного коронавирусом 2019-nCoV Уханя, сообщает Минобороны.

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Утром 5 февраля другой лайнер ведомства доставил в Россию еще 80 человек, из которых 16 — граждане Белоруссии, Казахстана и Украины. Всего на двух воздушных суднах находились четверо детей: старшему — 4 года, а младшему — всего 7 месяцев, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает портал 72.ru.

На протяжении всего полета за состоянием эвакуированных следили медики и военные вирусологи — кроме того, специалисты проверяли пассажиров с помощью бесконтактной термометрии.

Несмотря на это, прилетевшие были вынуждены пройти медконтроль в аэропорту. Сначала сотрудники в спецодежде, очках и медицинской маске взобрались на борт, чтобы провести паспортный и таможенный контроль, после чего граждан стали выпускать.

На выходе их встречали медики с бесконтактными термометрами, отметили в оперативном штабе по профилактике коронавируса Тюменской области.

Одна из первых девушек, которая спустилась с борта самолета, завернулась в одеяло, так как в Тюмени был сильный ветер, отмечает портал 74.ru.

Затем эвакуированных сразу посадили в автобусы, стоящие неподалеку от самолета. Им не разрешалось входить в аэропорт и, следовательно, контактировать с кем-либо, помимо специалистов, подготовившихся к приему россиян.

Не попали в аэропорт и чемоданы прилетевших из КНР — их сразу продезинфицировали и положили в военные грузовики. Оба лайнера также будут обеззаражены на санитарной стоянке.

В Минобороны уверили, что заболевших среди этих граждан нет, как и угрозы распространения коронавируса.

Между тем некоторые россияне, сев в автобус, рассказали СМИ, что остались недовольны перелетом. «Перелет не очень удачно прошел. Было очень холодно на борту. Спасались от холода как могли. Удобств, в общем, не было», — отметила одна из эвакуированных Виктория Маковцова, слова которой передавал телеканал «Россия 1».

Также прилетевшие из КНР пожаловались на усталость. «Мы только приземлились, у меня сел телефон, смогу ответить, когда буду на месте и у розетки, если не усну — больше суток без сна. Мы еще в самолете. Долетели хорошо, все живы и здоровы», — сообщила жительница Владивостока Анна Коняхина сайту kp.ru.

Между тем другая эвакуированная — жительница Санкт-Петербурга Ольга Бредихина, напротив, поблагодарила РФ за четко спланированную эвакуацию. «Я благодарна России, что нас не бросили в очаге разбушевавшегося вируса. Что забирают не только нас, но еще и граждан СНГ. Мои друзья из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана рассказали, что их эвакуация притормозилась из-за разногласий.

У них на родине обсуждают: а надо ли вывозить соотечественников, если они могут быть заразными? <…> Жители их стран поставили на них крест», — рассказала девушка.

Она пояснила, что боялась не выбраться из КНР, так как Ухань оцепили военные, которые никого не выпускают. Позже ее и других студентов китайского университета заперли в кампусе общежития, запретив выходить на улицу.

В итоге россиянка обратилась в посольство РФ в Китае — по словам девушки, ей ответили почти моментально. В день эвакуации ее и еще девять соотечественников подбирал по Уханю российский автобус.

Обрадовались прилету и другие россияне. «За необходимую помощь, которую оказали, большое спасибо. Спасибо всем тем, кто помогал нам. Мы очень довольны. Ждали, ждали, ждали вас. Наконец-то, можно сказать, спасли нас. Спасибо большое», — сказал один из пассажиров.

Всех граждан, прилетевших в Тюмень, повезли в лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» в 30 км от Тюмени. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вокруг медучреждения выстроены два ограждения — кроме того, его охраняют бойцы Росгвардии. Внутри самого здания функционируют дезинфекционная камера, механизм, чистящий стоки и устройство для уничтожения медотходов.

В таких условиях эвакуированным придется прожить 14 дней — медики будут контролировать, чтобы за время карантина у них не проявились симптомы коронавируса. Гражданам даже запретят покидать номера.

Однако специально для этого власти Тюменской области оснастили комнаты всеми удобствами: душевыми, телевизорами, холодильниками, а также множеством игрушек для эвакуированных детей.

После двухнедельного карантина все прилетевшие из Уханя смогут отправиться домой. Там их уже ждут родственники.

«Мой муж оказался заложником ситуации, мы с ребенком уехали раньше, когда только начиналась вся эта история, в начале января, когда не было транспортных проблем. А он остался там», — рассказала местная жительница Юлия Дюпина телеканалу «Тюменское время», добавив, что во время карантина она намерена разговаривать с супругом по видеосвязи.