«Позвоните мне»: прокуратура извинилась перед Голуновым

Прокуратура Западного округа Москвы направила извинения корреспонденту издания «Медуза» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщили в ведомстве.

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Между тем сам журналист заявил, что не получил никакого письма — по его словам, правоохранители разослали пресс-релиз с извинениями прежде, чем обратились к нему.

«Ах, отправили по «Почте России»? Ну, клево вам! <…> Ловите стажера, он, стараясь говорить очень официально, звонит мне, я слушаю его две минуты, а потом вы нажимаете кнопку «отправить». И все довольны. <..> Если у пресс-службы нет никаких специальных задач по подрыву репутации правоохранительных органов, позвоните мне. Мы вместе придумаем, как лучше всего это сделать. Я не злобный и вполне себе контактный», — возмутился Голунов в своем Telegram-канале.

Он также сравнил данный инцидент с ситуацией, когда еще в июне 2019 года следователь УВД по ЗАО Игорь Лопатин передавал материалы уголовного дела о хранении наркотиков в столичный главк Следственного комитета, но, по словам Голунова, забыл официально уведомить его об этом.

«Понимает, что забыл официально уведомить меня о возбуждении уголовного дела и сейчас ему влетит, идет в соседний кабинет, печатает письмо и отправляет его задним числом»,

— рассказал журналист.

Отметим, что об извинениях в ведомстве сообщили после того, как ранее это отказалась делать Генпрокуратура РФ. «Генеральная прокуратура РФ отказалась извиняться перед Иваном Голуновым. В официальном ответе говорится, что «извинения реабилитированному за причиненный ему вред приносятся прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом», — заявил 3 февраля адвокат корреспондента Сергей Бадамшин.

В итоге защита Голунова обратилась с жалобой к новому Генпрокурору РФ Игорю Краснову, который был назначен на пост 22 января указом президента страны. «Надзор над уголовным делом, по которому проходил Голунов, осуществляет непосредственно Генпрокуратура, поэтому именно ее представители должны принести журналисту извинения», — подчеркивал адвокат журналиста.

Тем временем уголовное преследование ведется против экс-главы антинаркотического отделения УВД по ЗАО Игоря Ляховца и его бывших подчиненных Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Максима Уметбаева. Их обвиняют в превышении полномочий при задержании Голунова, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

30 января Басманный суд Москвы отправил всех бывших правоохранителей под арест до 29 марта. Вину не признали младший сержант Феофанов, Ляховец, которого защита журналиста считает организатором незаконного задержания, экс-лейтенант Сергалиев и старший оперуполномоченный Коновалов.

Бывший сержант полиции Уметбаев частично признал вину, заявив, что применил к корреспонденту физическую силу, а именно — дал ему пощечину.

«Уметбаев превысил свои служебные полномочия. Вину в сговоре он не признал, потому что остальных правонарушений не совершал. К сожалению, произошла ситуация неправильная, когда он нанес удар потерпевшему. Больше он ни в чем участия не принимал», — заявил адвокат бывшего правоохранителя, передавал RT.

Несмотря на уверенность других обвиняемых в своей невиновности в ходе заседания, следователь заявил, что ведомству удалось установить участие экс-оперативника Феофанова в преступной группировке, которую возглавлял именно Ляховец.

«Я полностью отрицаю вину. Все знают, что ситуация с Голуновым политическая, а не правовая. Всем известно: то, что отпустили Голунова, — это не заслуги адвоката и не заслуга Голунова. Это акт возмездия пяти сотрудникам МВД. Арест — это давление на меня, мне уже вчера сказали сотрудники УСБ, что у меня будут «особенные условия», если я не дам определенные показания», — заявлял бывший глава антинаркотического отделения полиции в суде, передавало агентство «Москва».

После заседания сам журналист сообщил, что согласен с избранной для экс-правоохранителей мерой пресечения.

«На суде прозвучало, что некоторые из задержанных являются единственными кормильцами семьи, и их детям нужна медицинская помощь. <…> Я готов материально помочь семьям, если у них возникнет критическая ситуация», — подчеркивал Голунов в своем Telegram-канале.