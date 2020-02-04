«Приседал весь день»: как отчим издевался над пятилетним пасынком

38-летний житель Кабардино-Балкарии Мурат Шханухов стал фигурантом уголовного дела после того, как на камеру избил пятилетнего пасынка, сообщает столичный Следственный комитет.

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Уголовное преследование ведется по статье 117 УК РФ «Истязания». По данным ведомства, мужчина не раз применял насилие не только к мальчику, но и другим малолетним детям супруги.

В ходе расследования сотрудники Следкома намерены дать оценку условиям проживания несовершеннолетних, а также действиям сотрудников органов системы профилактики — в связи с этим ведомство запустило проверку на наличие признаков халатности по статье 293 УК РФ. Ход расследования контролирует центральный аппарат ведомства. Инцидент заинтересовалось и московское управление МВД — полиция уже опросила мужчину, передает РИА «Новости».

Между тем известно, что Шханухов признал вину в избиении ребенка — он записал видеообращение, в котором выразил сожаление по поводу произошедшего. По словам мужчины, такое поведение по отношению к пасынку он позволил себе впервые.

«Я с братом, с бабушкой разговаривал, получил свое. Я еще раз вам говорю: я не оправдываюсь. Если можете, простите, пожалуйста. Я очень-очень сильно жалею об этом», — рассказал мужчина, видео которого оказалось в распоряжении Telegram-канала «Пресс-Хата».

Сам инцидент произошел 26 января в московской квартире, куда житель Кабардино-Балкарии перевез свою супругу и трех ее детей.

Матери в тот день дома не было — она уехала в Нальчик на похороны родственника, пишет сайт kp.ru. За несовершеннолетними в это время присматривала ее 28-летняя сестра.

На глазах девушки отчим заставил пасынка приседать, после чего стал бить его по лицу — мальчик несколько раз падал на пол, однако вставал и продолжал приседать под крики Шханухова.

Втайне тетя мальчика сняла истязания на видео — она побоялась защитить ребенка, так как знала, что не сможет оказать сопротивление 38-летнему мужчине. «Он начал бить, в угол ставить, чтобы ребенок весь день не кушал, целый день приседал. Я не знаю, это не человек, это животное», — рассказала девушка телеканалу НТВ.

В результате у ребенка выпал зуб, еще два были повреждены — также врачи зафиксировали у него ушиб мягких тканей и гематому, сообщает региональный Следственный комитет.

Вскоре отчим объяснил свой поступок плохим поведение мальчика — якобы он выкинул мясо в мусорное ведро, прыгал на раскладушке и упал, а затем отказывался ложиться спать. «Бил, потому что боялся за него», — рассказал Шханухов сайту kp.ru.

Однако, по словам тети пятилетнего пострадавшего, мужчина не только бил мальчика, но и вынудил его есть то самое мясо из мусорки. В итоге родственники написали заявление на отчима — по их словам, подозреваемого сразу задержали, однако отпустили спустя сутки. Близкие избитого ребенка не сдались и решили предать это дело огласке, опубликовав видео в сети.

Между тем мать мальчика уверяет, что при ней супруг позволил себе поднять руку на ребенка лишь однажды. »«На счет агрессии никогда не было — не могу этого сказать. Я ему говорила: «Никогда передо мной этого не делай». Он мне сказал: «Хорошо, в первый и последний раз. Больше такого не будет», — приводит ее слова Telegram-канал Mash.

Между тем соседи семьи, которые узнали о происшествии из соцсетей, признались, что не ожидали такого поведения от Шханухова. «То, что он так относился к детям, никто не знал. Не было такого, чтобы дети оставались наедине с этим мужчиной на длительное время», — пояснил знакомый обвиняемого порталу Life.ru.

Инцидентом заинтересовалась и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская — по ее инициативе мальчика на время передали бабушке, передает РИА «Новости». Омбудсмен в Кабардино-Балкарии Светлана Тлинова уточнила, что на данный момент несовершеннолетнему ничего не угрожает.