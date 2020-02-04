«Не выбирал выражения»: тайна гибели чеченского блогера

На севере Франции в городе Лилль убили 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый. Об этом сообщает французская газета La Voix Du Nord.

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По данным СМИ, тело мужчины было обнаружено 30 января 2020 года около 11.30 по местному времени (13.30 мск) одним из сотрудников отеля. Известно, что номер располагался на последнем этаже и был забронирован на одну ночь — с 29 на 30 января.

По предварительной информации, на теле были обнаружены несколько ножевых ранений, а рядом с жертвой лежал нож. Процедура опознания уже проведена, и родные подтвердили, что убит именно Алиев.

Французская полиция расследует произошедшее, в том числе рассматривая версию убийства. В настоящее время сотрудники изучают место преступления для определения мотива нападения и раскрытия личности преступника. Пока официально правоохранители не называют имени и фамилии убитого.

Между тем знакомые Алиева считают, что его убил житель Гудермесского района Чечни, который накануне вернулся в республику.

По словам еще одного блогера и приятеля Алиева Тумсо Абдурахманова, предполагаемый убийца 18 января прилетел из Москвы через Испанию в Берлин, где прожил в отеле два дня, а затем отправился поездом в Бельгию. Там он неделю жил у Алиева, после чего вместе с ним поехал в Лилль. 29 января в отеле мужчина сперва, подсыпав снотворное, усыпил Алиева, а затем якобы убил, нанеся ему несколько ударов ножом.

«Я сам не передавал информацию полиции, я не в Германии нахожусь. Когда этот человек прибыл — где-то в начале 20-х чисел — была передана информация немецкой полиции — его маршрут, то, что мы считаем, что его заслали <...> для убийства меня. Мы думали, что он прибыл по мою душу, а после того как он убил Мансура Старого, они (полиция) зашевелились», — рассказал Абдурахманов порталу «Кавказский узел».

Руководитель немецкого отделения международной ассоциации «Мир и права человека» адвокат Аслан Арцуев рассказал, что был знаком с Алиевым. По его словам, Имран получил статус беженца в Бельгии четыре года назад.

По его сведениям, некоторое время назад с Алиевым связался неизвестный подписчик — он заявил, что страдает от рака желудка и нуждается в лечении в Европе. «Он вошел в доверие. Имран Алиев был абсолютно доверчив. Киллер добрался до Имрана в Бельгию. Имран принял киллера у себя в гостях, где-то неделю он у него жил. Даже оплатил какие-то счета, за воду или электричество, поскольку у него были долги, сказал мне Имран», — поделился Арцуев.

По его словам, мужчина жил у Алиева с 26 по 28 января. Затем они якобы сели на автобус втроем: Алиев, его старший сын и предполагаемый убийца. Приехав в бельгийский город Менен на границе с Францией, они перешли границу пешком, зашли в аптеку, а после сели в кафе. Там юноша оставил мужчин наедине, а, когда вернулся, они оба исчезли — телефоны не отвечали. Только ночью Алиев созвонился с супругой и сфотографировал гостиницу, где он находился. После этого его обнаружили мертвым.

Тем временем французское издание Voix du Nord сообщает, что Алиев был беженцем и политическим блогером, критически настроенным «по отношению к чеченскому режиму».

Он предположил, что убийство Алиева было политически мотивированным. «Он осуждал Кадырова и чеченскую власть, не выбирая выражений», — заявил Арцуев. Однако 25 декабря 2019 года на YouTube-канале Hot dancing был опубликован видеоролик, в котором Мансур Старый приносит присягу Рамзану Кадырову. «Я делаю лично Кадырову Рамзану Ахматовичу байат (присягу). Я — один из его армии. И буду служить ему до конца своей жизни», — сказал на этом видео Имран Алиев.

Более того, еще один приятель блогера Муса Таипов заявил, что именно в день гибели Алиева все публикации в его блоге были удалены. «Зашел в интернет, его блог еще висел. Но уже через 15-20 минут его не было. Видимо, тот человек, который его убил, и удалил блог, сохранив у себя смартфон (убитого). Так, в нашей переписке в WhatsApp, которая у меня сохранена, отображается, что Имран якобы заходил в сеть в 05.22 утра. Но возможно, это уже был не он», — заключил Таипов.