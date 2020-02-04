«Не то блюдо?»: россиянка зарезала супруга на глазах у гостей

В Архангельской области 52-летняя женщина зарезала своего супруга при гостях после того, как он раскритиковал приготовленное ею угощение. Как сообщается на сайте регионального следственного управления СКР, трагедия произошла вечером 2 февраля в городе Коряжме. Гости и хозяева дома расселись за столом и начали выпивать спиртные напитки. В какой-то момент мужчина сделал супруге замечание, сказав, что она приготовила «не то блюдо».

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«Между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь», – рассказали в ведомстве.

Все это произошло на глазах гостей, именно они и вызвали скорую помощь, однако 54-летний пострадавший скончался еще до прибытия медиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая задержана, она уже призналась в содеянном. Ей грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Начала суда она, возможно, будет дожидаться в СИЗО — именно на такой мере пресечения настаивает следствие.

Между тем 3 февраля СМИ сообщили, что в Тверской области суд вынес приговор женщине, которую признали виновной в покушении на убийство мужа. По версии следствия, жители города Осташкова решили отпраздновать день рождения мужчины и вместе выпивали в вагончике, где тот работал охранником. Между ними началась ссора — женщина схватила нож и стал бить им мужа.

Позднее выяснилось, что она нанесла 13 ножевых ранений в шею, спину, грудь и живот, задев жизненно-важные органы. Женщина сама вызвала скорую, после чего спряталась в вагончике. Супруг выжил чудом — его спасли медики, которые вовремя прибыли на место происшествия.

Следователи выяснили, что за несколько месяцев до происшествия между супругами уже возникал конфликт, в ходе которого женщина ранила мужа ножом в шею. Обвиняемую осудили по статьям о покушении на убийство и причинении легкого вреда здоровью. Ее приговорили к 6,5 года в колонии общего режима.

В конце января 47-летний житель Бурятии погиб от рук сожительницы, которая в пылу ссоры также схватилась за нож. Следствие установило, что конфликт в семье произошел, когда супруги выпивали дома, в селе Старый Онохой. Подозреваемая ударила мужчину ножом в живот. Когда она увидела, что тот лежит на полу и истекает кровью, то начала паниковать. В этот момент в дом зашел ее сын, он и вызвал скорую помощь.

Выяснилось, что супруги регулярно выпивали и часто ругались на этой почве. Женщина не раз в состоянии алкогольного опьянения вела себя агрессивно и наносила побои своему гражданскому мужу.

«Этот день не был исключением», — сообщил районный следователь.

Хотя 49-летняя женщина говорила, что взяла в руки нож, просто чтобы напугать сожителя, следствие обнаружило факты, которые говорят об обратном. Ранее она была судима за убийство своего первого мужа, которого зарубила топором. Тогда ей дали отсрочку исполнения наказания, учитывая наличие детей.

Кроме того, несколько лет назад женщина ударила ножом и второго мужа, которого тогда медикам удалось спасти. Пострадавший мужчина ее простил, и после того как жена отсидела срок и вышла на свободу, продолжил с ней жить. Женщине уже предъявлено обвинение в убийстве, суд взял ее под арест.