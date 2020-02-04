«Коронавирусом болеют все»: что осложняет создание вакцины

Российские специалисты пока не могут активно работать над созданием вакцины от коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в КНР, поскольку китайская сторона до сих пор не предоставила штамм вируса. Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил, что в мире пока нет противовирусной вакцины, хотя создать ее несложно, если в распоряжении ученых есть необходимая биотехнологическая платформа.

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«Для того, чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев — от двух до пяти», — пояснил он.

Краевой добавил, что самый сложный этап — тестирование вакцины сначала на клетках, потом на мелких и крупных животных. На этой стадии нужен живой нативный (естественный) вирус, чтобы проверить вирусную нейтрализацию вакцины и получить данные о выработке антител.

«У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса», – подытожил представитель Минздрава. По его словам, российские медики пытаются выделить штамм коронавируса из крови двух госпитализированных в РФ китайцев, однако пока сделать этого не удалось.

Между тем 3 февраля посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил журналистам, что ученые в Китае, наконец, выделили штаммы нового коронавируса.

«Уже выделили [штаммы] вирусов, только в одном институте выделили восемь, и, по словам специалистов, некоторые очень хорошего качества, и на этой основе можно сделать попытку для производства вакцины», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее ряд журналистов обратили внимание на то, что коронавирус, возникший в китайском городе Ухане, возможно, поражает только этнических китайцев и лиц монголоидной расы. Так, главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала: «Попросила наших ребят выяснить, есть ли среди заболевших коронавирусом не этнические китайцы. Выяснили. Все заболевшие — или китайцы, или «выяснить не удалось, поскольку врачебная тайна».

4 февраля в Роспотребнадзоре заявили, что новый вирус поражает всех, вне зависимости от национальности и этнических корней.

«Что касается заболевших — я бы не говорил о «расовой принадлежности» вируса, потому что болеют все», — отметил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский во вторник на заседании комитета Госдумы по здравоохранению. Большинство заболевших действительно являются выходцами из Китая, однако это объясняется тем, что эпицентр вспышки находится в этой стране. Таким образом «избирательного поражения» вирусом нет, сказал эксперт.

В свою очередь Сергей Краевой, отвечая на соответствующий вопрос на заседании думского комитета, заявил, что не опровергает и не подтверждает предположение о «расовой избирательности» нового коронавируса: «Говорю то, что в прессе есть, что преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы».

Он также добавил, что пока нельзя сказать, как именно коронавирусная инфекция будет развиваться на территории России: «Это не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции».

Так, в рамках борьбы с инфекцией из резервного бюджетного фонда выделено порядка 1,2 млрд руб. Эти средства пойдут на закупку в регионы 17 аппаратов для насыщения крови кислородом и 507 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Кроме того, власти РФ определяют место, куда будут доставлять россиян и граждан стран СНГ, эвакуированных из Китая. Сейчас в качестве вариантов рассматриваются три площадки, окончательное решение может быть принято уже сегодня, 4 февраля.

Между тем первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел в Китай для эвакуации россиян их Уханя (провинция Хубэй). По данным посольства РФ, в провинции находится 341 россиянин, из них 183 человека вышли на связь с дипломатами. Среди россиян, находящихся в эпицентре эпидемии, нет заболевших коронавирусом, тем не менее на борту самолета находятся военные медики и вирусологи Минобороны со средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами.

По последним данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

Случаи заражения зафиксированы в 20 странах, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии. На территории РФ зафиксировано два случая заболевания — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.