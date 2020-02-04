Мытарь без имени: коллекторам раздадут номера

Новый законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» призван защитить сотрудников банков и коллекторских агентств. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на рабочую версию проекта федерального закона.

Согласно документу, коллекторы и сотрудники отделов взыскания смогут не называть свои полные имена, а получат право использовать в разговорах с должниками цифровые идентификаторы.

Источник в Минюсте РФ заявил изданию, что нововведения направлены на защиту персональных данных коллекторов и банковских служащих.

Реклама

Действующая версия закона обязывает коллекторов представляться в разговорах с должниками — как при телефонных звонках, так и во время личных встреч. Прежде чем упоминать о задолженности, взыскатели должны сообщить гражданину свою фамилию, имя и отчество.

Идентификационные номера, предлагаемые в новой версии закона, будут присваивать сотрудникам работодатели. Они также будут обязаны обеспечить соответствие номера и реальных данных конкретного работника. Глава комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Иван Рыков объяснил изданию, что такая мера объясняется условиями работы. Должник может направить свою агрессию на рядового сотрудника call-центра, и такие случаи упоминались в новостях, отметил он.

«Сотрудники, которые занимаются обзвоном и информированием, обычно вообще не принимают решения в отношении должников, это небольшой винтик всей системы», — указал Рыков.

Банки поддерживают начинание законодателей. Оператор благодаря номеру сможет говорить от имени банка, не боясь агрессивной реакции должника. Между тем руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева заявила, что должники крайне редко ищут взыскателей — и речь идет о попытке навязать двойные стандарты.

«Банки и коллекторы не будут рады получать информацию о должнике так же — с именем и идентификационным номером», — выразила мнение общественный деятель.

Кроме того, эксперты опасаются, что идентификаторы затруднят для должников оформление жалоб о злоупотреблениях — имя конкретного сотрудника может быть необходимо при подаче документа.

Новый законопроект также предлагает маскировать автоматизированных коллекторов-роботов. Они также смогут сообщить должникам только имя и номер, а не раскрывать собеседнику, с кем он общается.

22 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать с граждан долги за жилищно-коммунальные услуги. Такую меру предлагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

В нем содержится отдельная статья по взысканию просроченной задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Взыскивать долги по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы без обязательного досудебного порядка возврата просрочки. При этом в первом варианте законопроекта говорилось, что работать с долгами по ЖКХ смогут лишь управляющие организации и только после досудебных переговоров с должниками.

Кроме того, согласно изменениям, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей.

Недавно в Госдуме предложили вообще запретить деятельность коллекторских агентств. Связано это с тем, что граждане стали больше жаловаться на угрозы и шантаж со стороны таких организаций.

Это следует из документа «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником», на который ссылается «Российская газета». Одним из его авторов стал член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов.

Он напомнил, что в последнее время россияне все чаще жалуются на действия коллекторов. Так, с января по октябрь 2019 года число жалоб увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Для сбора долгов коллекторы используют угрозы и шантаж и давят психологически, отмечал он. При этом микрофинансовые организации незаконно передают коллекторским агентствам права взыскания по потребительским займам с персональными данными третьих лиц.