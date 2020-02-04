Сложный диагноз: почему в России не хватает онкологов

В первичном звене российского здравоохранения наблюдается дефицит специалистов по профилю «онкология» — в поликлиниках не хватает около двух тысяч врачей, сообщил накануне главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Реклама

«По данным Министерства здравоохранения РФ, на сегодняшний день отмечается дефицит врачей-онкологов в поликлиниках — 1 тыс. 987 человек», — сказал он на пресс-конференции 3 февраля.

По данным статистического сборника ведомства, в 2018 году в государственных клиниках девяти российских субъектов работали меньше 20 врачей-онкологов.

Менее всего специалистами обеспечен Ненецкий автономный округ с населением 44 тыс. человек — там в первичном звене работал лишь один онколог. В Чукотском автономном округе (49 тыс.) — три врача этого профиля, в Республике Алтай (218 тыс.) – шесть. В Еврейской автономной области на 162 тыс. человек приходилось девять онкологов в поликлиниках, в Республике Калмыкия (275 тыс.) и Магаданской области (144 тыс.) — по 12 специалистов.

Онколог и программный директор Высшей школы онкологии Полина Шило в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что хотя профессия онколога первичного звена в России неплохо оплачивается, есть набор факторов, которые заставляют молодых людей не выбирать эту специальность.

«Это не очень престижно — я имею в виду именно работу районным онкологом. Обычно выпускники медвузов хотят идти работать в стационар — химиотерапевтом или оперирующим хирургом. В поликлиники часто устраиваются от безысходности, когда не удалось получить должность в другом месте», — отмечает эксперт.

По словам Шило, онкологи в поликлиниках, которые рассказывают ей о своей работе, ощущают себя «продлевателями больничных» и «бездушными машинами», которые перераспределяют поток пациентов и не принимают абсолютно никаких клинических решений. Между тем люди, которые решают посвятить себя медицине, хотят лечить, в не выписывать справки.

«На практике у районного онколога не оказывается полномочий, чтобы лечить пациента. В лучшем случае он помогает поставить диагноз, а затем не получает никакой обратной связи», — говорит Шило.

Районные онкологи, которые и задействованы в первичном звене, испытывают на себе все недостатки системы здравоохранения. Так, для диагностики онкологического заболевания врач направляет пациента на компьютерную томографию или МРТ. Очередь на такие исследования может занимает месяц или полтора: это не только задерживает постановку диагноза, но и приводит к тому, что свое недовольство в этот период пациент вымещает на онкологе.

«Сам врач не виноват в очередях. Пациент, конечно, может сделать анализы в платной клинике, но районный онколог не имеет права этого рекомендовать — медицина у нас бесплатная. Если медик неаккуратно посоветует обратиться в платную клинику для диагностики и пациент на него пожалуется (на что имеет полное право), то у того могут возникнуть правовые проблемы», — поясняет Шило. Она добавляет, что очереди на обследования связаны с нехваткой специалистов, финансирования и неразумным использованием уже имеющихся ресурсов или оборудования.

При этом этап постановки диагноза — один из важнейших в лечении рака. Из-за очередей, а также недостатка специалистов с момента подозрения на онкологическое заболевание до начала лечения может пройти несколько месяцев.

«Пока ситуация с диагностикой не сдвинется с мертвой точки, говорить о каком-то прорыве в лечении онкологических заболеваний рано», — уверена онколог.

Специалист соглашается, что сейчас в России система лечения онкозаболеваний качественнее всего поставлена Москве и Санкт-Петербурге.

Однако даже нахождение пациента в одной из двух столиц не гарантирует идеальное лечение. Как отмечает Шило, на практике успех лечения зависит от конкретного врача, к которому попал пациент, а не от медучреждения в целом.

«Например, медик, который составляет маршрутную карту для пациента еще на стадии подозрения на онкологию, может сказать человеку, что в такой-то клинике работает хороший лучевой диагност, а в другой — хороший патоморфолог. А если не повезет, то даже попадание пациента в московский онкоцентр не гарантирует, что ему предоставят адекватную помощь», — предупреждает эксперт.

С ней соглашаются коллеги: исполнительный директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев в 2018 году отмечал, что по его опыту лишь 10% онкоцентров в нашей стране предоставляют качественное лечение на всех этапах.

По мнению собеседницы «Газеты.Ru», основная причина плачевной ситуации с лечением онкологических заболеваний — в нехватке практикующих специалистов, которые могут грамотно научить ординаторов. Еще одна проблема в образовании — незнание английского языка и, как следствие, неспособность врачей следить за развитием науки. Между тем на международном уровне онкология развивается очень быстро. Например, Американское общество онкологии обновляет клинические рекомендации каждые три месяца.

«Есть и отечественные рекомендации, которые обновляются каждый год, — даже их многие специалисты не изучают. Так получается, что врачи уже привыкли лечить пациентов по протоколам 20-летней давности и не хотят иначе. Эту систему надо медленно реформировать, потому что проблема в головах людей, — подчеркивает Шило. — Я уверена, что если сейчас вдруг государство выделит огромные деньги на онкологию, то это не улучшит ситуацию радикально, потому что в стране мало специалистов, которые знают, как нужно наладить онкологическую службу и распределить ресурсы грамотно».