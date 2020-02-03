Дело об укусе льва: в Крыму арестован глава парка «Тайган»

Белогорский районный суд Республики Крым постановил арестовать до 3 апреля владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова по уголовному делу, возбужденному в 2018 году после того, как один из львов укусил посетительницу.

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Хозяин крупнейшего по коллекции хищников парка в Европе нарушил подписку о невыезде, поэтому суд ужесточил меру пресечения, сообщает портал «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как указано на сайте суда, заседания переносились восемь раз из-за неявки свидетелей, подсудимого и его юридического поверенного. Вместе с тем, в самом парке заявили, что «решение привело всех сотрудников в шок». В соцсетях сотрудники создают группы в поддержку Зубкова.

В июле 2018 года 46-летняя туристка из Кировской области Ольга Соломина в рамках официально заказанной экскурсии «Прогулка со львами» на территории открытого сафари-парка вместе с учредителем «Тайгана» подошла ко льву и положила ему руку на гриву – по указанию сопровождающего.

Во время фотосъемки лев укусил женщину за руку, причем некоторые раны были сквозными.

При этом, по данным следствия, в самом парке учредитель не организовал пострадавшей оказание надлежащей медицинской помощи, из-за чего у женщины вскоре начались осложнения со здоровьем. Сам же Зубков заявил, что женщина спровоцировала нападение, поскольку находилась в нетрезвом состоянии, передает сайт mk.ru.

Из-за этого крымское Следственное управление СКР завело уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Зубкову по нему грозит до 6 лет заключения.

«Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что на протяжении длительного времени учредителем парка львов «Тайган», не имеющим специального образования в области подготовки и дрессировки львов, посетителям оказывалась услуга «Прогулка ко львам» и фотографирование среди этих животных», — поясняет правоохранительное ведомство.

Парк же закрыт на неопределенное время по решению правоохранительных органов из-за многочисленных нарушений. Зубков заявил, что руководство парка будет устранять нарушения, а глава республики Сергей Аксенов пообещал бизнесмену помочь с развитием учреждения.

Позднее стало известно, что зоозащитники встревожены состоянием животных в парке.

Об этом рассказывала зоолог, младший научный сотрудник Карадагской научной станции Т.И. Вяземского Ирина Логоминова, которая участвовала в проверках «Тайгана» вместе с коллегами из калининградского и московского зоопарков.

Стоит отметить, что сам Зубков стал известен широкой аудитории в сети из-за своих высказываний. Так, в прошлом году он выразил сожаление, что Сибирь не отдали немцам в 1941 году, потому что тогда тайга бы не горела, и дороги в регионе были бы настоящими.

Он выразил свое презрение к чиновникам и руководству государства, которые, по его мнению, бездействуют и из-за которых огонь уничтожает огромные площади леса и убивает животных.

«Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941 все отдать немцам», — подчеркнул Зубков.

В ответ на это многие пользователи сети назвали его безнравственным. Один из комментаторов отметил, что при таком сценарии многие люди сгорели бы в другом огне. Другой уточнил, что при немцах россияне сейчас бы ездили на BMW в качестве обивки сидений.

По словам самого автора, данный пост в соцсетях был вызван душевной болью и переживанием за ситуацию в Сибири, где горят леса.

«Мне небезразлично, что происходит в моей родной стране. Тема леса для меня архиважна», — заявил Зубков. При этом он подчеркнул, что рад такой реакции в сети, поскольку его публикация вызвала резонанс в обществе. «Значит, проблема пожаров в Сибири обсуждается. Главное, что нет равнодушных», — отметил Зубков.

В то же время, он уточнил, что не собирается оправдываться, отметив, что имел ввиду не фашистов, а педантичность, аккуратность и бережное отношение в Германии к лесам. Он заключил, что россиянам есть чему поучиться у немцев в этом плане.