Спасал детей: уфимец убил подозреваемого в педофилии

В Уфе идет следствие по делу об убийстве: 34-летнего Владимира Санкина подозревают в том, что он до смерти избил 53-летнего Владимира Зайцева, решив, что он педофил, намерен изнасиловать ребенка.

Реклама

Как сообщает региональный портал Ufa1.Ru, это произошло 30 января 2020 года. В тот день Санкин возвращался днем домой, когда на остановке к нему подбежал 10-летний мальчик — он плакал и просил о помощи. Ребенок заявил, что его приятеля хотят изнасиловать.

Как рассказал знакомый подозреваемого газете «Комсомольская правда», мальчик сказал, что они с другом играли на улице в снежки, промокли и забежали в подъезд погреться у батареи.

Там к ним подошел незнакомый мужчина и спросил, что они делают в подъезде, после чего пригласил ребят к себе домой выпить чаю с конфетами, а также пообещал показать «кое-что интересное».

«Мальчики согласились, но как только они зашли в квартиру, мужик приказал им раздеваться и начал доставать из штанов свои гениталии. Ребята испугались и хотели убежать, но незнакомец стал угрожать им топором, если они не будут делать то, что им скажут. Одному мальчику удалось вырваться и убежать на улицу, где он встретил Владимира и попросил о помощи», — поделился друг обвиняемого Роман.

По его словам, Санкин побежал в квартиру, на которую указал мальчик. Дверь ему открыл мужчина, при этом в коридоре плакал ребенок. Разозлившись, уфимец вытащил хозяина жилища на улицу и попытался выяснить, что происходит, однако тот начал оскорблять мужчину.

«Мой друг сильно его ударил, и по ходу тот упал и ударился головой. Владимир сразу же вызвал «скорую» и полицию. Мужика отвезли в больницу, где тот скончался. Моего друга доставили в отделение, и сейчас ему предъявили обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Адвокат сразу сказал, что обвинение серьезное, и даже условным сроком тут не отделаться. Хотя даже сестра того мужика сразу сказала, что к Владимиру никаких претензий не имеет», — заявил приятель.

По данным портала Ufa1.ru, пока точно неизвестно, от чего именно погиб мужчина, поскольку результаты экспертизы еще не пришли. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что Санкин ударил убитого мужчина штакетником, отчего тот и скончался в больнице.

Ранее адвокат обвиняемого Искандар Кабиров в разговоре с порталом NewsBash.Ru, говорил, что будет делать все, чтобы помочь Санкину. «По сути, он предотвратил совершение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних. Наша позиция будет о том, чтобы избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу — это может быть домашний арест», -- сообщил Кабиров. И действительно, на суде по мере пресечения, прошедшем 3 февраля, Санкина отправили отбывать арест на время ведения следствия домой.

Владимиру Санкину может грозить до 15 лет тюрьмы. Его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на приятеля Санкина, что убитый 53-летний Владимир Зайцев летом 2019 года вышел из тюрьмы, где 11 лет отсидел за изнасилование мальчика. Издание также рассказало, что погибший мужчина жил один в своей квартире — близких родственников у него не было, — а также он регулярно отмечался в полиции.

«Мы разговаривали с соседом — он подтвердил, что видел в окно, как этот Владимир заводил к себе детей. Мальчиков тоже уже опросили, они рассказали, как все было на самом деле. Получается, что мой друг спас детей от педофила, но этот факт всего лишь будет смягчающим обстоятельством при вынесении решения суда», — заключил друг обвиняемого уфимца.

При этом он заявил, что Санкин очень хороший человек и примерный семьянин, у него есть собственные дети. Его жена до сих пор не может поверить в произошедшее — она постоянно плачет. Адвокат сказал ей, что Санкину в любом случае грозит тюремный срок — минимум пять лет колонии.