Ребенок за рулем: пьяная москвичка развлеклась в каршеринге

Против 25-летней жительницы Москвы возбудили уголовное дело после того, как она посадила за руль малолетнего сына, сообщает столичный Следственный комитет.

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По данным ведомства, 25 января девушка в нетрезвом состоянии села за руль каршерингового автомобиля. При этом она не знала, что в арендованной машине установлены камеры, с помощью которых сервис следит за поведением и состоянием водителей.

В итоге поездка москвички была снята от начала до конца — на кадрах видно, как девушка садится на водительское сиденье, после чего наливает себе в стакан алкоголь, а потом еще несколько раз отпивает из бутылки.

После этого она трогается с места, а потом сажает за руль и ребенка. В это время на заднем сидении находился еще один несовершеннолетний, уточнили в Следкоме.

В итоге против женщины возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Однако где она находится, следователи пока не установили.

Свою проверку запустила и столичная Госавтоинспекция — на странице в Twitter ведомство сообщило, что 25-летняя девушка села за руль каршеринговой машины незаконно, поскольку уже была лишена водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Похожий инцидент уже происходил в ноябре 2019 года. Тогда дело возбудили против 28-летней многодетной матери из Набережных Челнов Агины Алтынбаевой. Женщина опубликовала видео, на котором посадила 6-летнего сына за руль автомобиля на скорости 130 км/ч. Известно, что до этого она привлекалась к ответственности за нарушение ПДД 31 раз. При этом Алтынбаева отмечала, что не намерена прекращать обучение детей вождению.

«Сын на этом ролике сам захотел сесть за руль, он просился. Большой скорости не испугался, так как мы частенько выезжаем подобным образом, да и я не вижу в таком увлечении ничего плохого. Сама учила своих детей водить, и, хочу сказать, они достигли больших успехов в этом», — говорила девушка.

Она сообщила, что ранее за это правонарушение не получала большего наказания, чем штраф. Однако за то, что за рулем оказался несовершеннолетний, родителя могут привлечь к ответственности как по административным, так и по уголовным статьям.

Начинается все с ч. 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», которая предусматривает наказание для безответственного родителя в виде штрафа на сумму 3 тыс. рублей. Также взрослого могут обязать выплатить денежное взыскание по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» — в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

В иных случаях привлекают по статье 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». За это нарушение можно получить штраф размер которого составляет от 50 тыс. рублей до дохода осужденного за шесть месяцев, либо отправиться на принудительные работы или в колонию на срок до одного года.

Более того, если родитель снимает вождение ребенка на камеру и выкладывает в сеть, то штраф начинается уже от 100 тыс. рублей, а срок принудительных работ и лишения свободы вырастает до трех лет.

Другая статья 125 УК РФ «Оставление в опасности» грозит безответственному родителю штрафом в размере дохода за период до шести месяцев, работами на срок до одного года, арестом — до трех месяцев или лишением свободы — до одного года.

Наказание взрослому, который позволил сесть ребенку за руль, может последовать и после нарушения статьи 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Если вина отца или матери будет доказана, обвиняемому светит штраф в размере дохода за один год, исправительные или принудительные работы, либо заключение в колонии — сроком до трех лет.