Борьба с заразой: в России задумались о депортации иностранцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что находящихся в России иностранцев, у которых зафиксировали новый тип коронавируса 2019-nCoV, могут депортировать из страны. Об этом глава правительства сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами 3 февраля.

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Он уверил, что борьбой с распространением болезни занимается оперативный штаб, так что ситуация находится под контролем. Кроме того, по словам Мишустина, он утвердил национальный план, направленный на ликвидацию вируса на территории РФ.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин»,

— пояснил премьер-министр (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что постановлением правительства 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, наравне с чумой и ВИЧ — также ограничено передвижение граждан Китая через границу. Однако пока иностранцы, у которых коронавирус выявили российские медики, изолированы и получают необходимую помощь, отметил Мишустин.

«В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне», — заявил премьер-министр. Он добавил, что Россия направит гуманитарную помощь в КНР для борьбы с инфекцией.

На данный момент в России зарегистрировано два случая заражения коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Оба заболевших — граждане Китая, приехавшие в РФ 26 и 28 января. Один из инфицированных Ван Юньбинь позже рассказал о ходе своей болезни.

По словам мужчины, у него наблюдается только кашель — в то время как его дочь страдает от высокой температуры и поноса, передавал портал «Чита.ру». Супруга Юньбиня также кашляет и находится в больнице. При этом диагноз «коронавирус 2019-nCoV» подтвержден только у самого гражданина КНР.

Мужчина пожаловался, что врачи постоянно берут анализ крови, из-за чего он чувствует слабость и головокружение. У его дочери исколота вся рука. «Условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации. Сейчас конец недели, и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента», — сообщил Юньбинь.

Однако самым возмутительным для гражданина КНР стало то, что о своем диагнозе он узнал из российских новостей.

Несмотря на отношение медиков, Юньбинь уверен, что в итоге вылечится от коронавируса. «Эта болезнь не очень серьезная, нужно хорошенько отдохнуть, хорошо питаться, и болезнь сама отступит, если организм не имеет других недугов, то здоровье быстро восстанавливается», — считает мужчина.

В завершение он извинился перед россиянами за то, что поехал отдыхать в Забайкальский край с женой и дочерью в разгар эпидемии. О том, что Юньбинь идет на поправку, сообщала 2 февраля и глава регионального Роспотребнадзора Светлана Лапа.

«На сегодняшний день у больного, который является гражданином Китая, уже наступила стадия реконвалесценции (выздоровления – «Газета.Ru»). В тесном контакте с ним находились только два человека, которые также изолированы и остаются под наблюдением медицинского персонала», — пояснила чиновница, слова которой передает пресс-служба губернатора края.

Она также добавила, что все люди, контактирующие с инфицированным, здоровы. Не успела никого заразить и студентка из КНР, которую сейчас лечат в Тюменской области, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. По данным ведомства, состояние девушки оценивается как удовлетворительное — коронавирус проходит в легкой форме.

«Чувствует себя хорошо. Она продолжает необходимое лечение и находится под наблюдением медиков из областной инфекционной клинической больницы. Четыре молодых человека, которые с ней летели в самолете и по этой причине были также госпитализированы, и у которых пробы на коронавирус дали отрицательный результат, тоже чувствуют себя отлично, никаких жалоб не предъявляют», — цитирует пресс-служба департамента главврача больницы Ольги Сиюткиной.