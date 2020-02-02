Мачете и канистры: мужчина атаковал прохожих в Лондоне

На юге Лондона в районе Стретем мужчина напал на прохожих с ножом — несколько человек ранены. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По данным СМИ, мужчину застрелили вооруженные правоохранители — они квалифицировали нападение как террористическую атаку. «На данный момент известно, что несколько человек получили ножевые ранения. Пока точно известно о двух пострадавших. Обстоятельства оцениваются; инцидент объявлен террористическим актом», — говорится в официальном аккаунте Twitter Скотленд-Ярда.

После того, как в социальных сетях появились кадры на которых видно, как вооруженные полицейские приближаются к лежащей на тротуаре фигуре, полиция оцепила улицу и посоветовала людям избегать посещения этого района.

Как видно на фото с места происшествия, на лежащем на земле мужчине надет жилет, напоминающий пояс смертника. Однако в настоящее время неизвестно, было ли это настоящее взрывное устройство, похожее на то, что использовалось при атаке на Лондонском мосту в прошлом году, передает издание Independent.

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Журналисты успели опросить свидетелей происшествия. Среди них был Каркер Тахир, который работал в своей парикмахерской всего в 45 метрах от места, где началась атака. Он рассказал Sky News, что внезапно увидел парня, который бежал по тротуару в жилете, а за ним неслись несколько полицейских с оружием. Они кричали «Остановись, остановись!» Затем раздались выстрелы.

«После того, как его застрелили, полиция пошла проверять, жив ли он, а затем они нашли что-то. Я думаю, что там была бомба или что-то в этом роде. Правоохранители сказали всем отступить», — заявил мужчина. Источники издания в службе безопасности сообщили, что нападение в Стретеме было связано с исламистами.

19-летний студент из Стретема Галли Булхан, заявил, что стал свидетелем стрельбы на Стретем-Хай-роуд перед магазином Boots. Он рассказал местному новостному агентству Press Association, что увидел человека с мачете и серебряными канистрами на груди, переходя дорогу.

«Его преследовал человек в гражданской одежде. Я считаю, что это был сотрудник полиции под прикрытием. Затем, я, кажется, слышал три выстрела из пистолета, но не могу вспомнить. После этого я побежал в библиотеку, чтобы спрятаться. Оттуда я увидел колонну машин скорой помощи и вооруженных полицейских, прибывающих на место происшествия», — заявил Булхан.

После этого правоохранители приказали всем гражданам прятаться в ближайших магазинах. «Все мы были проинформированы о том, что вооруженные полицейские должны оставаться с нами в зданиях до тех пор, пока не начнется официальная эвакуация», — рассказал студент.

Согласно данным очевидцев, разместивших в своих соцсетях фотографии и видео с места случившегося, после инцидента на месте происшествия находилось несколько автомобилей аварийных служб, а также вертолеты медиков и правоохранительных органов — район оцеплен вооруженными полицейскими.

Свидетельница по имени Алисия рассказала Independent, что в момент нападения она была в кафе. «Я была в кафе, когда в течение нескольких минут проехали семь-восемь полицейских машин. Скорая помощь прибыла через пару минут, и я увидела вертолеты скорой помощи и полиции, летевший над головой», — сообщила девушка. Она добавила, что выйдя из кафе, увидела, что полиция оцепила длинный участок дороги и не позволяла людям выходить.

Владелец одного из магазинов сообщил, что мужчина, который был застрелен полицией в Стретеме, взял нож в одном из магазинов на главной улице, а затем зарезал одного мужчину и одну женщину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже выразил соболезнования пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне. «Спасибо всем экстренным службам, реагирующим на инцидент в Стретеме, который, как объявила полиция, связан с терроризмом. Мои мысли сейчас с ранеными и всеми, кого затронул инцидент», — написал Джонсон в Twitter.

Соболезнования выразил также и мэр Лондона Садик Хан, который подчеркнул, что находится в тесном контакте с полицией.

Напомним, в ноябре 2019 года в здание гильдии рыботорговцев, расположенное на Лондонском мосту, ворвался вооруженный ножом 28-летний Усман Хан. Он надел на себя жилет с муляжом пояса смертника, угрожал взрывом и ранил пять человек, двое из которых погибли. Ответственность за террористическую атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России).