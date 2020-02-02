На пять частей: Саакашвили предрек распад Украины

Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.

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По его словам, ряд высокопоставленных украинских лиц имеют свои частные армии, а также внушительные финансовые ресурсы, чтобы в случае какого-либо политического или социального кризиса на Украине отделиться от Киева, передает ФАН.

«Вы должны понять, что эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями… К примеру, у [мэра Одессы] Геннадия Труханова есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия… Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — пояснил бывший президент Грузии.

Он подчеркнул, что страну ждет экономическая деградация и последующий развал.

Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом, заявляла двумя неделями ранее лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде, бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко.

По словам парламентария, некомпетентность команды Зеленского и его самого как в экономике, так и в других важнейших областях государственного управления дополняется сознательной работой в интересах заграничных управляющих. Что красочно иллюстрирует, например, создание закона о продаже украинской земли.

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — пояснила бывшая председатель правительства.

Политик указала, что Зеленский является субъектом «марионеточного управления», через которого просто проводят свою политику заграничные «спекулятивные финансовые круги».

«Все законы, постановления правительства и все стратегии пишутся за границами Украины, в интеллектуальных центрах финансово-спекулятивных глобальных структур. Украинских министров даже не ставят в известность о настоящей стратегии. Они делают только то, что им передают в руки», — указала нардеп.

Экс-глава кабмина указала, что на Украине сейчас необходимо менять власть, чтобы не потерять страну.

«Эту власть нужно немедленно менять всю — от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой.

А также депутатов, которые голосуют за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства», — резюмировала Тимошенко.

Украина медленно, но уверенно идет к распаду на мелкие части, как это произошло с Югославией, также считает бывший украинский министр транспорта и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

«Я вижу, как <…> мы идем медленно по пути Югославии. Только нас не будут бомбить, у нас шесть атомных электростанций. Но мы расползаемся сразу», — отметил он в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, власти страны не могут определить приоритеты ведения политики и «просто сказать: «Вот это мы делаем первое». «Просил народ 80% мир — будет мир. Чудят добровольцы — приказ ГРУ — в один день всех утихомирили. Ночью, тихо. Вы цель поставьте», – советует бывший украинский министр.

Червоненко считает, что политики сами подтолкнули страну к развалу, так как изначально не планировали реализовать волю проголосовавшего за прекращение гражданской войны в Донбассе народа, а пошли на поводу у вооруженных «добровольцев». По его мнению, бездействие властей может привести к отделению западной части Украины — Львова и Закарпатья.

«Скажут: «А чем мы хуже». Ну вот и распад», — заявил он, подчеркнув, что «монополия на силу должна быть только у государства», иначе ситуация может дестабилизироваться.