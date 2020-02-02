Короновирус: первая смерть за пределами Китая

На Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщило в Twitter отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«44-летний мужчина, ранее ставший вторым человеком на Филиппинах, у которого был подтвержден коронавирус, скончался 1 февраля 2020 года. Это первый зарегистрированный случай [смерти от коронавируса] за пределами Китая. Однако необходимо помнить, что он приехал из Уханя»,

— заявил представитель ВОЗ на Филиппинах Раби Абейсингхе в ходе пресс-конференции.

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Журналистам напомнили, что на Филиппинах было зарегистрировано два подтвержденных случая заражения коронавирусом. Оба — жители Уханя, у которых были близкие контакты с зараженными. При этом отмечалось, что администрация больницы Сан-Лазаро, куда были помещены заболевшие, приняла меры по профилактике и борьбе с инфекциями.

По данным на 2 февраля, коронавирус унес жизни 305 человек. В Китае сообщается о 14380 заболевших — при этом 328 удалось вылечить традиционными методами, которые применяют при подобных заболеваниях. В остальных 23 странах, куда это вирус распространился, под наблюдением находится около 130 человек.

Ранее было установлено, что очагом инфекции стал рынок в Ухане, где продавалось мясо диких животных. Китайские ученые пришли к выводу, что 2019-nCoV является комбинацией коронавируса, обнаруженного в летучих мышах, и другого коронавируса неизвестного происхождения, а к человеку он попал от змей. В организме этих рептилий произошла рекомбинация вирусного белка, после чего стала возможной его передача от змей к человеку.

ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения. Чтобы не допустить распространения заболевания среди граждан России Владимир Путин поручил вывозить россиян из наиболее опасных районов самолетами ВКС РФ.

В Минобороны для этих целей выделили пять бортов. Каждый рейс будут сопровождать врачи-вирусологи. Нуждающиеся будут помещены в карантин на 14 дней. Ровно столько, по последним данным ученых, длится инкубационный период коронавируса, передает РИА «Новости».

После того, как 31 января 2020 года в России выявили два первых подтвержденных случая заражения коронавирусом, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.

Тем не менее, по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина на Дальнем Востоке закрыта граница с Китаем. Более того, планируется ограничение пересечения госграницы с Монголией и временная приостановка выдачи рабочих виз для граждан КНР.

С 1 февраля Россия ограничила авиасообщение с Китаем — сейчас в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу летает только «Аэрофлот», кроме того, выполняются регулярные рейсы четырех авиакомпаний КНР в «Шереметьево».

Также российские власти попросили аптеки и производителей воздержаться от завышения цен на продукцию из-за коронавируса.

Тем временем, Минздрав выпустил памятку для граждан о предотвращении заражения коронавирусом. Ведомство рекомендует избегать мест скопления людей — либо надевать маску, которую необходимо менять каждые два часа. Также россиянам нужно почаще мыть или обрабатывать антисептиком руки.

При заражении коронавирусом нового типа болезнь может проявляться по-разному — от полного отсутствия симптомов (это бессимптомное течение) до тяжелой пневмонии с дыхательной недостаточностью. Больного, как правило, беспокоят высокая температура, кашель, одышка. В некоторых случаях могут иметь место симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, включая диарею.