Еще одна зараза: Китай атакует птичий грипп

Высокопатогенный птичий грипп H5N1 вспыхнул в китайской провинции Хунань, граничащей на юге с провинцией Хубэй – эпицентром вспышки коронавируса 2019-nCoV. Как сообщает РИА «Новости», случаев инфцифирования людей этим штаммом птичьего гриппа пока что не выявлено.

Однако от гриппа уже умерло более 4,5 тыс. цыплят-бройлеров на одной из птичьих ферм в районе Шуанцин города Шаоян. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, местные власти ликвидировали более 17,8 тыс. домашних птиц.

Птичий грипп регулярно угрожает людям и животным. Ранее Роспотребнадзор выпустил предупреждение об опасности штамма H5N8 – его на территорию России могут занести перелетные птицы из европейских стран. Под наибольшей угрозой оказались юго-западные регионы России.

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Сейчас вспышка заболевания была зафиксирована в Венгрии, Польше и Словакии. В конце декабря в Польше из-за вспышки птичьего гриппа на ферме под Люблином забили более 12 тыс. индеек. Спустя некоторое время вспышки произошли на еще пяти фермах – всего там содержалось более 90 тыс. птиц.

Еще одна вспышка птичьего гриппа произошла в Великопольском воеводстве – там заражению могли подвергнуться более 36 тыс. кур-несушек.

Люди пока что вирусом гриппа H5N8 не заражались, однако его патоген крайне быстро мутирует.

В последний раз вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в различных российских областях в 2018 году. По данным Россельхознадзора, с начала 2019 года вспышка птичьего гриппа была лишь в Ростовской области.

Ранее российские ученые в сотрудничестве с зарубежными коллегами выяснили, как распространяется вирус птичьего гриппа. Проанализировав 1652 образца биологических материалов, взятых у разных видов диких птиц, мигрирующих тремя различными маршрутами, исследователи выделили 69 штаммов вируса гриппа, шесть из которых оказались новыми для Северной Евразии.

Этот впервые найденный в России подтип вируса H12 достаточно редок и плохо изучен, поэтому научная группа провела полный анализ последовательностей генома и некоторых других биологических характеристик и сравнила полученные данные с доступной информацией об эволюции и экологии вируса птичьего гриппа. С помощью компьютерных алгоритмов исследователи получили «родословную» возбудителей птичьего гриппа, определили место их происхождения и установили взаимоотношения между ними, связав их с местами обитания птиц и путями миграции. При этом в Сибири впервые обнаружили гены от североамериканских вирусов.

Сообщения о вспышках птичьего гриппа появляются в прессе практически ежегодно. В 2017 году заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов предупредил, что опасный для жизни человека вирус гриппа птиц угрожает Дальнему Востоку России.

«Вирус гриппа птиц родился в Юго-Восточной Азии, и уже есть первые случаи гибели людей от него. Вот этот вирус угрожает нашему Дальневосточному округу, если занос (вируса гриппа птиц) будет, он не предопределен, но высоко вероятен», — сказал Власов.

Гораздо большее внимание мировых СМИ привлекла эпидемия короновируса 2019-nCoV, до начала января неизвестного медицине. В провинции Хубэй в центральном Китае заразилось почти 15 тыс. человек, число зараженных продолжает расти. Вылечился от коронавируса 331 заболевший, а 304 человека умерли.

Россия из-за вспышки коронавируса ограничивает железнодорожное сообщение с КНР. «По решению оперативного штаба с ноля часов с четверга на пятницу, 31 января, ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин — Москва», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Решение о режиме авиасообщения с Китаем будет принято не позднее пятницы, 31 января. МИД и Минтранс должны оценить ситуацию — сколько россиян будут возвращаться на родину из Китая, добавила вице-премьер. Кроме того, университетам и институтам предложат продлить каникулы для китайских студентов. Наконец, до 1 марта сразу пять регионов России продлят закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с КНР.

Президент РФ Владимир Путин обязал профильные ведомства сократить до минимума человеческие потери, если новый тип коронавируса проникнет в Россию из Китая.

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал российский лидер.