Трагедия на вечеринке: в Новосибирске обрушилась крыша кафе

Девушка 1997 года рождения погибла в результате обрушения крыши кафе в новосибирском Академгородке. Кроме того, в больницу доставлены с переломами мужчина 1999 года рождения и девушка 1997 года рождения, передает сайт ngs.ru. Вскоре издание Baza сообщило, что число жертв возросло до двух человек — скончался госпитализированный ранее мужчина.

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«У мужчины — перелом костей таза, у девушки — перелом костей голени», – заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области. Еще двоих молодых людей – девушку 1999 года рождения и юношу 2000 года рождения – отпустили после медосмотра.

Инцидент произошел ночью 2 февраля. В заброшенном здании, по документам принадлежащем Сибирскому отделению РАН, проходила гаражная вечеринка Walter. В ней участвовало порядка 200 человек. Крыша пристройки-гардероба обрушилась в четвертом часу ночи, когда под ней находилось пять человек. Четверых выживших прибывшие на место спасатели извлекали из-под завалов. В операции участвовало около 60 человек и 18 единиц специальной техники.

«Кафе» было по документам неэксплуатируемым зданием, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Здание кирпичное. К нему было пристроено одноэтажное помещение из сэндвич-панелей, использовавшееся под раздевалку. Именно оно и обрушилось из-за, по предварительным данным, снеговой нагрузки», – заявил собеседник издания.

По данным регионального ГУ МЧС, обрушение произошло из-за снега, скопившегося на крыше пристройки. Отмечается, что за день до катастрофы новосибирские спасатели предупреждали о необходимости своевременной очистки крыш от снега – чтобы избежать чрезмерной нагрузки на кровлю зданий. Весь январь, добавляют в местном МЧС, были сильные снегопады. Однако днем накануне обрушения осадков в Новосибирске не было.

«То, что когда-то начиналось, как просто посиделки двух друзей в гараже, переросло в тусовки с размахом и целую банду», – сообщается в группе организаторов вечеринки «ВКонтакте». В одном из постов добавляется: «Главное — пережить три дня перед тусой».

По факту трагического инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дмитрий Оленников, глава Советского района, где произошел инцидент, отметил, что администрация соответствующих разрешений не выдавала.

«Мероприятия не систематически проводились, и что они там проходят — никаких уведомлений не было», — подчеркнул чиновник.

1 февраля еще одно обрушение крыши, в Санкт-Петербурге, унесло жизнь человека — при демонтаже обрушилось здание СКК «Петербургский». В момент обрушения на крыше комплекса были двое рабочих. На кадрах видеозаписи, распространенной в сети, видно, что один из них не успел добежать до строительной люльки.

В конце сентября 2019 года обрушение крыши с человеческими жертвами произошло в Тамбовской области в селе Дмитриевщина Рассказовского района. В результате инцидента погибли четыре человека, в частности четырехлетний ребенок.

Возгорание произошло в частном одноэтажном доме — у него сгорела крыша по всей площади. Кроме того, полдома частично обрушилось.

Обрушения крыш приводят к смертельным исходам и за границей — в июле прошлого года в южнокорейском городе Кванджу обрушилась крыша в одном из ночных клубов. Погибли два человека, еще 17 пострадали — в основном участники чемпионата мира по водным видам спорта. Ранения получили два пловца из США, два — из Новой Зеландии, а также еще по одному спортсмену из Нидерландов, Италии и Бразилии. У некоторых из них были обнаружены рваные раны, однако их жизни были вне опасности.

Эксплуатация нелегальных зданий и помещений регулярно приводит к несчастным случаям. Жуткий инцидент произошел 20 января в хостеле «Карамель» в Перми — в подвальном помещении прорвало трубы с горячей водой, из-за чего в кипятке погибли пять человек, фактически сварившись заживо. Вскоре в екатеринбургском аэропорту правоохранители задержали хозяина пермского хостела «Карамель» Сергея Щербакова.