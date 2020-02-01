Ничего не меняется: Минтруд рассказал о правилах увольнения

Министерство труда и социальной защиты РФ опровергло опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что с 1 февраля в стране изменились правила увольнения, и сотруднику при смене работы должны выдавать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

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Как рассказали «Газете.Ru» в ведомстве, форма СТД-Р выдается работодателем сотруднику, выбравшему формат электронной трудовой книжки. Все работодатели в России должны до 1 июля уведомить своих сотрудников об изменениях в законодательстве и необходимости выбора бумажной или электронной формы трудовой книжки.

«Если работник выбрал электронный вариант, то работодатель выдает ему сведения по форме СТД-Р. Причем, эта процедура предусмотрена не только при увольнении, но просто по запросу сотрудника. Этот закон вступил в силу с 1 января. А дата 1 февраля нигде в документах не фигурирует», — пояснили в Минтруде.

Сейчас приказ ведомства касательно формы СТД-Р отправлен на регистрацию в Министерство юстиции.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в декабре прошлого года. Ранее документ одобрила Госдума. Закон был подготовлен правительством в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Закон разрешает в электронном виде фиксировать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого сотрудника и представлять ее для хранения в Пенсионный фонд.

Электронная книжка так же, как и ее бумажный аналог, будет содержать информацию о всех предыдущих местах работы, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора.

По задумке законодателей, данные о своих сотрудниках в систему ПФР будет раз в месяц передавать организация, где трудится россиянин. Сами же сотрудники смогут получить сведения о наработанном стаже в многофункциональных центрах или дистанционно на портале госуслуг.

Правда, чтобы сделать это без визита в отделение, пользователю необходимо будет обзавестись электронной подписью. Существенные изменения в законопроект были сделаны во втором парламентском чтении.

Так, была согласована поправка о том, если сведения о трудовой деятельности работника указаны неверно, то работодатель по письменному заявлению сотрудника обязан исправить или дополнить эти данные, направив их затем в ПФР.

Кроме того, парламентарии уточнили порядок уведомления работников. Работодатели должны будут до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве рабoтника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем.

Заявление можно подать до конца следующего года включительно. Если оно не поступит, работодатель продолжает вести бумажную трудовую книжку.

Предлагаемые изменения, по экспертным оценкам, затрагивают около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.

Россияне оценили введение электронных трудовых книжек в стране. По результатам опроса портала по поиску работы Superjob.ru, 35% респондентов не одобрили переход на цифровые трудовые. Основной аргумент противников нововведения связан с возможными ошибками в электронных базах данных и потерей стажа.

«Обеспокоенность россиян легко объяснима — часть сотрудников научена горьким опытом «лихих 90-х», когда их данные о трудовом стаже просто испарялись вместе с фирмами-однодневками. Кроме того, для сотрудников, которые начинали работать еще в СССР, трудовая книжка была единственным способом доказать, что ты работаешь, и не получить наказание за тунеядство», — отмечал в беседе с «Газетой.Ru» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Наибольшее количество тех, кто выступил против, составляют как раз россияне в возрасте от 45 лет и старше — 39% от общего числа противников реформы.

При этом среди молодежи до 24 лет электронные книжки вызывают положительные оклики — около 47% респондентов этой возрастной категории поддерживают нововведение. Еще 22% опрошенных не принципиально, какой книжкой пользоваться.

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Минтрудом России готовится суперсервис «Трудовые отношения онлайн», который предусматривает формирование документов, связанных с работой в электронном виде, рассказывал «Газете.Ru» начальник Управления цифрового развития Федеральной службы по труду и занятости Виталий Лосев.

«Центральным элементом здесь является цифровой трудовой договор. С его помощью можно будет подтвердить конкретный факт трудоустройства. В перспективе может рассматриваться интеграция с Пенсионным фондом России в рамках законодательства об электронной трудовой книжке. Все это позволит работодателю получить подтвержденную информацию о трудовом стаже соискателя. Естественно, все это взаимодействие может осуществляться только с согласия владельца этих данных», — указывал чиновник.