Коронавирус в России: как защититься

«Заражаются только китайцы»

Новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает россиянам, так как заражению данным заболеванием подвержены только жители КНР, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Коморов.

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«Нам этот вирус не угрожает, мы приняли хорошие меры безопасности. Обратите внимание, что, в основном, заражаются китайцы. Они имеют предрасположенность к пневмонии, потому что у них большая загазованность воздушной среды, особенно в городах: в Ухане, Шанхае. Нам беспокоиться не о чем», — пояснил заслуженный деятель науки РФ «Газете.Ru».

Он напомнил, что сейчас все летальные исходы в результате заражения коронавирусом зафиксированы именно в Китае. По последней информации, обнародованной изданием Deutsche Welle, в мире от инфекции умерли 213 человек, и все они — жители КНР.

Также китайцы составляют 99% от общего числа зараженных, которое на данный момент равно 10 тыс. человек.

Как коронавирус передается через купюры и секс

Пока в России зафиксированы лишь два случая коронавируса — оба заболевших имеют гражданство КНР. Они прибыли в Россию 26 и 28 ноября, а на момент обнаружения заболевания находились в Забайкальском крае и Тюменской области.

Теперь россияне подвержены риску заразиться коронавирусом воздушно-капельным путем, а также еще несколькими способами передачи заболевания. Так, китайские медики предупредили, что инфекцию можно подхватить через слизистую глаза. Поэтому те граждане, которые находятся в контакте с больным, должны обязательно носить защитные очки, пояснил изданию Daily Mail врач из КНР Ван Гуанф, занимавшийся оказанием помощи больным и заразившийся данным вирусом.

Также сохраняется опасность контактного заражения — в частности при касании денежных купюр или даже сотовых телефонов, отмечает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов.

«Это происходит путем самозаражения, когда здоровый человек дотрагивается до предметов, на поверхности которых могут оказаться капли слюны и выделений носоглотки больного, а затем прикасается к своим слизистым оболочкам. Такой тип передачи характерен для гриппозных вирусов, кори, ветряной оспы, риновирусов и, естественно, нового типа коронавируса 2019-nCoV», — рассказал он «Известиям».

Этот способ является довольно распространенным для всех острых респираторных вирусных инфекций, уточнила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-инфекционист Екатерина Степанова.

«Ничего удивительного нет в контактом пути. Даже грипп так передается. Вы чихаете — вирус попадает на какой-то объект и живет там некоторое время. Для каждого вируса или бактерии оно разное.

Если в пределах жизнеспособности возбудителя человек берет купюру, на которой есть вирус, а потом трет слизистые носа, глаз или облизывает пальцы, то, конечно, может инфицироваться», — подчеркнула специалист.

Вирус гриппа, схожий с новым коронавирусом, сохраняет жизнеспособность несколько часов при температуре +22°C — при этом чем холоднее, тем дольше он может продержаться, вплоть до недели.

Кроме контактного, коронавирус может передаться половым путем. «Однако в этом случае будет сложно понять, что инфицирование произошло именно так, ведь в процессе задействованы не только слизистые половых органов. Активен и тот же воздушно-капельный путь», — рассказала старший научный сотрудник Института X-bio ТюмГУ, специалист по инфекциям, передающимся летучими мышами, Мария Орлова «Известиям».

Она добавила, что заразить человека новой инфекцией могут даже врачи — это случится, если в кабинете медика окажется инфицированный человек, капли слюны которого останутся на инструментах или мебели. Наиболее вероятен такой расклад на приеме у стоматолога, отметила специалист.

При этом врач-инфекционист Степанова уверена, что данный способ заражения — самый маловероятный из всех перечисленных. «У врача заразиться невозможно, так как кабинет и инструменты подвергаются такой обработке, чтобы все страшные вирусы и бактерии умерли, даже самые устойчивые», — пояснила эксперт.

^Никаких поцелуев

Чтобы заражения все-таки не произошло, Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать меры гигиены. На своем сайте ведомство опубликовало рекомендации, направленные на профилактику коронавируса.

Так, согласно документу, всем гражданам необходимо мыть руки после посещения любых общественных мест, улицы, а также перед едой и приготовлением пищи. Стоит тщательно намыливать и сушить ладони, а также не забывать промывать нос изотоническим раствором соли.

Роспотребнадзор обращает внимание, что, пока по миру ходит коронавирус, всем жителям России желательно носить одноразовые медицинские маски в людных местах, менять которые рекомендуется каждые два-три часа.

Также ведомство советует россиянам носить исключительно гладкие прически, потому что люди с распущенными волосами подвержены большему риску инфицирования. «Гладкие прически рекомендуется носить из-за того, что больной может чихнуть на волосы другого человека — тот будет их трогать и, опять же, перенесет инфекцию на слизистую», — объяснила «Газете.Ru» врач-инфекционист Екатерина Степанова.

Чтобы предупредить болезнь, специалисты рекомендуют не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах, а также ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.

Если человек чувствует недомогание, то необходимо минимизировать контакты со здоровыми людьми, использовать маску, обязательно меняя ее на новую каждый час, изолировать от домочадцев предметы личной гигиены, а также посуду и ежедневно проводить влажную уборку.

Однако, прежде всего, если гражданин подозревает у себя наличие симптомов коронавируса и других ОРВИ, нужно обратиться к врачу.

Пройдите тест и узнайте свой уровень коронавируса

Для таких случаев у медиков есть экспресс-тест. В Китае, например, только 31 января разработали тест для выявления коронавируса, который позволяет подтвердить или опровергнуть заражение человека в течении 8-15 минут. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Управление по науке и технологиям города Уси восточной провинции Цзянсу, в котором и представили изобретение.

По данным ведомства, новый тест обладает высокой чувствительностью — кроме того, он прост в использовании и удобен при транспортировке. В КНР уже началось массовое производство экспресс-теста — изготовленных образцов пока хватит лишь на то, чтобы взять анализы у порядка 4 тыс. человек, привели данные в Управлении по науке.

Первую партию отправили в провинцию Хубэй, которая и стала очагом распространения коронавируса — там, по последним данным ВОЗ, зафиксировано 4,9 тыс. случая заражения, из которых 162 — с летальным исходом.

Между тем Россия пока располагает только тем тестом, который способен выявить коронавирус у человека в течение двух часов.

Его российские ученые разработали 29 января, когда Китай передал России геном инфекции, сообщало Генконсульство РФ в китайском Гуанчжоу.

Есть ли вылечившиеся от коронавируса?

Если инфицированный человек быстро обратился к врачам и прошел данный экспресс-тест, то его еще можно вылечить. Это доказывает история 44-летней жительницы Китая по имени Цзян, которая победила коронавирус.

Женщина рассказала, что переехала в Ухань несколько лет назад, однако в начале января решила отправиться в родной город Чунцин, чтобы отпраздновать Новый год, передает издание Xinhua.

Там супруг китаянки обратил внимание на ее слабое физическое состояние — мужчина отвез возлюбленную в больницу. Позже врачи диагностировали у нее пневмонию, вызванную коронавирусом. По словам Цзян, она стала первой заразившейся в Чунцине.

Она отметила, что врачи больницы ежедневно проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, а также пытались избавить женщину от болезни с помощью традиционной китайской медицины.

В итоге состояние китаянки улучшилось и ее выписали, даже не взяв денег за лечение. Цзян порекомендовала всем, кто боится вируса, носить маску и чаще мыть руки, а также обращать внимание на недомогания организма.