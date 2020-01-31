«Женская слабость»: чиновница из Керчи передумала увольняться

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «ересью» и «самодурством» решение председателя Керченского горсовета Маи Хужиной отозвать свое заявление об отставке после скандала с блокадниками и хлебом. Об этом он написал в Facebook.

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По словам Аксенова, узнав о ее решении, он срочно позвонил главе администрации Керчи Сергею Бороздину.

«Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе.

Посмотрим, где они смогут после этого работать», — написал губернатор.

«Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия»», — заявил Аксенов позже в ходе пресс-конференции.

Ранее, 31 января, стало известно, что оскандалившаяся председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых — меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь», — заявила Хужина.

Хужина и ее заместитель Лариса Щербула решили покинуть свои посты после скандала с поздравлением блокадников. Общественный резонанс ситуация приобрела после того, как в местных изданиях появились фотографии, на которых делегация горсовета во главе с Хужиной вручает ветеранам медали, цветы и батоны белого хлеба. При этом на снимках видно, как дамы, стоя в шубах, радостно вручают «символические подарки». Пользователей интернета особенно возмутил контраст между богато одетыми чиновницами и блокадниками в простой домашней одежде.

Как отметила депутат Наталья Поклонская, жест чиновников действительно выглядел «убого»: «Нормального человека злоба берет, когда он видит эти снимки. Стоят тети в шубах, видно, жизнь у них, мягко говоря, не бедная. А рядом — бабулька в халате».

Негативно отнеслись к поздравлению ветеранов и в Общественной палате РФ. Там отметили, что чиновники отнеслись к празднику формально и забыли о служебном этикете. «В данном случае расцениваю поведение керченского руководства как унижение тех, для кого память о войне и блокаде является священной», — заявил РИА «Новости» зампред ОП Крыма Александр Форманчук.

Сразу после появления первых новостей о скандале замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко пообещал «Газете.Ru», что местные депутаты разберутся в ситуации.

«Пока что рано делать какие-либо выводы. Конечно, нужно каждый раз взвешивать и думать о том, как ты выглядишь в той или иной ситуации — я имею в виду то обстоятельство, что представители администрации пришли в шубах к ветеранам. Сейчас партийная организация на месте разбирается в ситуации. В зависимости от того, что выяснится, будут сделаны те или иные выводы», — заявил Ревенко.

Он также уточнил, что фото, попавшие в сеть, сильно отличаются от того, как на самом деле поздравили ветеранов. «Информация, распространившаяся в Сети, может быть отнесена к недобросовестной работе отдельных блогеров. Приехавшие члены администрации города привезли им не только упомянутый хлеб, но и другие подарки, лекарства. Но фотографии были выхвачены при входе, и из этого кто-то сейчас пытается устроить негативную информационную волну», — заключил депутат.

Сотрудники городского совета Керчи также были удивлены, что пользователи Сети негативно отреагировали на поздравление блокадников Ленинграда. Тем более, по словам пресс-секретаря горсовета Дианы Ушаковой, ветераны получили не обычный хлеб, а караимские пироги.

«Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские. Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем! К нам специально обратилась татарская община нашего города, они хотели поучаствовать. Они и испекли пироги», — сообщила она радиостанции «Говорит Москва».

Ушакова пояснила, что чиновники уделяли по несколько минут каждому ветерану. Из-за того, что времени раздеться у них не было, они оставались в шубах. Одна из блокадниц, получившая подарок, Евгения Прошина также заявила телеканалу РЕН ТВ, что осталась довольна поздравлением. По ее словам, пирог действительно является очень символичным подарком.

«В этом году поздравили таким шикарным букетом, медалью очень красивой и принесли очень вкусный пирог с мясом и какими-то овощами. Все попробовали, пирог очень вкусный. Это очень символично. Те 125 грамм хлеба, которые мы получали на детскую карточку. Пирог – это прекрасно», – заключила блокадница.