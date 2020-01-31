«Ощущение унижения»: сестрам Хачатурян простят убийство

В деле сестер Хачатурян обвинение будет переквалифицировано с убийства на необходимую оборону. Такой поворот влечет за собой прекращение уголовного преследования, сообщил ТАСС адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

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Соответствующее распоряжение поступило из Генпрокуратуры. По словам Паршина, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, так как выводы следствия не соответствовали фактическим обстоятельствам произошедшего. Кроме того, следствие не учло влияние систематического посягательства со стороны отца на формирование у сестер желания избавиться от постоянной угрозы с его стороны.

«Между тем, исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом», — заявил защитник.

Адвокат Мари Давтян, в свою очередь, сообщила агентству, что при квалификации действий девушек следователи не учли, что в день совершения преступления у Марии, Крестины и Ангелины возникло психическое расстройство. У них также развилась защитно-оборонительная реакция на действия отца, ограничившая их способность осознавать свои действия и контролировать их.

«При этом, отмечает прокуратура, выявленное у сестер Хачатурян психическое расстройство находится в прямой причинно-следственной связи с действиями Михаила Хачатуряна и расценивается как причинившее тяжкий вред здоровью», — указала Давтян. Она также пояснила, что, согласно показаниям психиатра и психолога, эмоциональное состояние девушек характеризовалось «ощущением бессилия, унижения и безысходности».

В постановлении замгенпрокурора также указано, что собранные доказательства опровергают тот факт, что девушки совершали убийство отца без предпосылок.

«В постановлении есть ссылка на разъяснения Верховного суда, согласно которым состояние необходимой обороны может быть вызвано и общественно опасным посягательством, носящим длящийся и продолжаемый характер, в частности, истязанием, а право на необходимую оборону в этом случае сохраняется до момента окончания такого посягательства», — рассказал ТАСС адвокат младшей сестры Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

Защитник старшей сестры — Крестины — также обратил внимание, что утверждение следствия об участии его подзащитной в убийстве отца не является бесспорным. Этот факт отдельно отметил и замгенпрокурора. По словам Алексея Липцера, вывод был сделан исключительно на основании первоначальных показаний девушек, без учета данных с камер наружного наблюдения, иных материалов дела и оценки психического состояния обвиняемых.

«В связи с этим прокуратура вернула дело для устранения допущенных нарушений закона и надлежащей оценки собранных доказательств», — заключил Липцер.

Как отметили адвокаты, следователь обжаловал это постановление. Однако в жалобе было отказано с указанием, что «мотив совершения преступления и конечной цели посягательства должным образом не проверен».

29 декабря минувшего года сотрудники ФСИН сняли с Ангелины и Крестины Хачатурян электронные браслеты слежения. Днем ранее прибор сняли с младшей из трех сестер — Марии, сообщил адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин «360».

При этом все остальные меры остались в силе, пояснил адвокат. Так, девушкам по-прежнему нельзя общаться с другими участниками процесса, пользоваться интернетом и мобильными телефонами. Кроме того, им запрещено контактировать с прессой.

В мае 2019 года сестры Хачатурян написали заявления в ГСУ СК РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца. Доследственная проверка проводилась по ст. 117 «Истязание», 132 «Насильственные действия сексуального характера» и 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» УК РФ. Однако сделать это так и не удалось, несмотря на подтвержденные факты многолетних сексуальных домогательств родителя к девушкам.

Адвокаты сестер тогда подчеркнули, что решение СК никак не может реабилитировать Хачатуряна — его преступления в отношении дочерей уже перечислены в материалах уголовного дела об убийстве.

Напомним, что вечером 27 июля 2018 года в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе на севере Москвы было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.

Впоследствии три его дочери на допросах признались в убийстве, объяснив свои действия «неприязненными отношениями» с отцом, который долгое время причинял им «моральные страдания». Свою жизнь в семье все трое называли адом.