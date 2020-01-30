Наступление зимы: в Москву придут морозы

В Центральную Россию все-таки пришла зима: москвичи с удивлением наблюдают, как снег, убедительным слоем покрывший улицы и зеленевшие весь декабрь и январь газоны, и не думает таять. И он действительно не растает — по прогнозу синоптиков центра погоды «Фобос», к концу будущей недели в столице установится уверенно минусовая температура.

Реклама

В пятницу, 31 января, Москву будет засыпать снегом. Правда, под его тонким слоем на тротуарах будет скользко — если дороги по привычке щедро не засыпят реагентами:

помимо снега — кстати, небольшого — в столице ожидается гололедица. Температура 0…-2°С, ночью она опустится до -3…-5°С, по области -2…-7°С. Атмосферное давление низкое — 736 мм рт. ст.

Теперь, когда большая часть зимы прошла, так, правда, по-настоящему и начавшись, проводить время в массовых гуляниях где-то за пределами дома уже не хочется. Запланируйте на вечер домашние развлечения — чай из бабушкиного фарфорового сервиза, теплый свет от настольной лампы, игры в шарады или буриме.

В субботу, 1 февраля, по-прежнему не выходите из дома — не совершайте ошибку: на улице совершенно точно не Франция. Небо, плотно затянутое облаками, будет обещать большие хлопья снега, но не тешьте себя надеждами, не планируйте выкладывать красивые фотографии в Instagram — на снегопад рассчитывать не стоит. Да и температура начнет повышаться если днем будет -2…0°С, то ночью — уже 0…+2°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с, давление по-прежнему низкое — 737 мм рт. ст..

На улице сыро и зябко — а в доме должен вариться зимний суп. В Тоскане, например, зимой варят риболитту — густую похлебку с фасолью, для которой не нужно даже мяса, чтобы согревать и питать. Отварите белую фасоль, предварительно ее замочив, на большой кастрюле с толстым дном поджарьте на медленном огне нарезанный лук. Добавьте к луку морковь, картофель, стебель сельдерея и, возможно, кабачок, нарубленные мелким кубиком, когда овощи чуть-чуть размягчатся, добавьте капусту кейл, залейте это все водой и варите примерно час. Остается бросить в кастрюлю фасоль, проварить еще 15-20 минут, сдобрить это все томатной пастой, солью и перцем. Такой суп особенно хорош, когда постоит в холодильнике сутки.

В воскресенье, 2 февраля, на улице станет совсем тепло и сыро. На улице облачно, мокрый снег, дождь и температура +1…+3°С, но в доме тепло и сухо, если вас не заливают соседи, и домашние развлечения — а также дела — никто не отменял.

Понедельник, 3 февраля, начните бодро. За окном вы увидите мокрый снег, но избежать выхода на улицу не получится, если только вы не фрилансер, который может работать в пижаме и дырявой кофте, или не домохозяйка или домохозяин. Температура воздуха в этот день 0…+2°С, ветер юго-западный 3-8 м/с., атмосферное давление совсем низкое — 734 мм рт. ст.: со всем этим вы столкнетесь по дороге на работу. Приходя с улицы, не забывайте тщательно мыть руки с мылом, в офисе время от времени проветривайте помещение и не забудьте в обед съесть не только котлету с пюре, но и витаминный салат.

Во вторник, 4 февраля, снова облачно и небольшой снег — но температура понизится и составит -1…-3°С, по области 0…-5°С.

Атмосферное давление очень низкое — вините в этом антициклон, пейте крепкий чай с лимонником и без сахара, после обеда съешьте апельсин, вытирая пальцы, чтобы не заляпать клавиатуру, угостите соседа по рабочему столу, обсудите роль витамина C в укреплении иммунитета, не забудьте упомянуть тот факт, что он разрушается при нагревании, поэтому ваши коллеги, которые пьют чай с лимоном в надежде усилить защиту организма от вирусов, совершенно не правы.

В среду, 5 февраля, в среду, в тыловой части уходящего на восток циклона встречайте холодный воздух из Заполярья. Облачно с прояснениями, временами снег, местами слабая метель, температура днем -2…-7°С — неужто зима вступила в свои права в свой последний месяц? Даже давление повысится — до 750 мм рт. ст.. Одевайтесь теплее, доставайте из шкафа теплые ботинки — в этом сезоне они вам все-таки пригодятся.

В четверг, 6 февраля, утром выгляните в окно: вы увидите мороз и солнце. «Мороз» — это, конечно, громко сказано, но все же температуры -5…-10°С этой зимой еще не было. Такая же температура будет и в пятницу, 7 февраля — правда, к ней добавится еще и небольшой снег.