Борьба с оскорблениями: Путин поручил ужесточить наказание

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос усиления ответственности за оскорбления — такое решение он принял по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на официальном сайте Кремля.

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Путин дал время Генпрокуратуре и Роскомнадзору до 1 июля 2020 года, чтобы они проанализировали практику по уголовным делам, возбужденным по факту распространения в интернете информации, «порочащей честь или достоинство гражданина». В результате ведомства должны предоставить варианты совершенствования «правоприменительной деятельности в этой сфере».

Глава государства уточнил, что работа должна идти при участии Верховного суда. Ответственными за ее выполнение назначены новый генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель ВС Вячеслав Лебедев.

Заседание СПЧ прошло еще 10 декабря 2019 года — тогда Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство в отношении граждан РФ.

С этим предложением к нему обратились члены СПЧ. «В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный и еще хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем», — подчеркнул российский лидер.

Отметим, что обсуждение данной темы началось после того, как 12 сентября 2019 года в Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий появление в УК РФ новой статьи 286.2, которая закрепит уголовную ответственность для должностных лиц за оскорбление граждан.

Уже 12 декабря стало известно о поддержке данного нововведения множеством ведомств — в частности, Советом Федерации. Об этом сообщил автор инициативы, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов «Известиям».

Несмотря на положительную оценку, верхняя палата парламента все-таки сделала несколько замечаний составителям законопроекта: члены Совфеда считают, что необходимо прописать отличия предложенного нововведения от части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Также, по их мнению, для того, чтобы данный проект вступил в силу, нужно вернуть статью 130 УК РФ «Оскорбление», которая утратила силу в 2012 году.

В свою очередь правительство и Верховный суд отправили отрицательный отзыв на данную инициативу. Между тем автор законопроекта уверен, что она необходима как ответ на принятую в марте 2019 года статью 319 УК РФ, согласно которой гражданину, публично оскорбившему представителя власти, грозит штраф от 40 тыс. рублей либо обязательные работы сроком до одного года.

«Вы помните нашумевший законопроект об оскорблении гражданами власти. Мы тогда его изучили и пришли к выводу, что в России также должна появиться уголовная ответственность за оскорбления граждан. Практически мы разработали зеркальную норму», — пояснил Старовойтов.

Многие чиновники положительно отреагировали на данный законопроект, однако обратили внимание, что представителям власти, как и другим гражданам РФ, свойственны эмоциональные порывы.

«Мы живем в реальном мире, и, понятное дело, все может быть — даже оскорбление со стороны чиновника. Но придется за этот поступок отвечать, что же делать. Если чиновник все-таки допустил оскорбление, то дело будут разбирать. Это же не будет так, что он сказал — и сразу на улицу выкидывают», — отмечал губернатор Архангельской области Игорь Орлов в разговоре с «Газетой.Ru».

Считает справедливым введение ответственности для представителей власти и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «В обществе есть запрос на такую инициативу, а вернее — запрос на справедливость. Вырваться, конечно, у каждого что-то может, но оскорблять людей нельзя. И сам иногда, как любой человек, позволяю дать волю эмоциям. Но нужно отвечать за поступок», — подчеркнул чиновник.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков уверил, что данная инициатива не простимулирует граждан писать больше заявлений на представителей власти в правоохранительные органы.

«Этого не произойдет, они и так на каждого чиновника заявления пишут. Конечно, у нас появится какая-то нагрузка — закон с ответственностью. Сегодня некоторые чиновники беспределят круче граждан РФ, но с каждым делом должны разбираться на основании проверочного материала», — заявлял он «Газете.Ru».