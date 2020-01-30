«Это не хлеб»: в Керчи объяснили подарки блокадникам

Сотрудники городского совета Керчи были удивлены, что пользователи Сети негативно отреагировали на поздравление блокадников Ленинграда «батонами хлеба».

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По словам пресс-секретаря горсовета Дианы Ушаковой, ветераны получили не обычный хлеб, а караимские пироги. «Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские. Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем! К нам специально обратилась татарская община нашего города, они хотели поучаствовать. Они и испекли пироги», — рассказала представитель Керченского горсовета в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Она также ответила и на другие нападки интернет-пользователей. Ушакова пояснила, что чиновники уделяли по несколько минут каждому ветерану. Они, не раздеваясь, дарили подарки блокадникам, узнавали, что им требуется, и уходили. Поэтому, подчеркнула пресс-секретарь, на снимках фотоотчета, выложенного в сети, пожилые люди стоят в домашней одежде, а чиновницы — в шубах.

«Мы заходили и уделяли буквально пять минут ветерану, поздравляли и узнавали, какие у него проблемы.

Два ветерана-блокадника обратились с просьбой одному купить лекарства, а другому достать инвалидную коляску. Завтра мы поедем и развезем людям, фотоотчет также будет предоставлен», — обратила внимание собеседница СМИ.

Ранее в местных изданиях стали появляться сообщения о том, что керченские чиновники, в частности председатель горсовета Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула, в качестве поздравления с годовщиной окончания блокады Ленинграда подарили блокадникам белый хлеб. Помимо него, власти вручили 11 керчанам, пережившим блокадные годы, медали и цветы. При этом на фотографиях видно, как дамы, стоя в шубах, радостно вручают «символические подарки». Эти кадры вызвали неоднозначную реакцию со стороны пользователей интернета, которых поразил контраст между богато одетыми чиновницами и их презентами.

Похожее мнение в комментарии РИА «Новости» выразил и заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По его словам, акция, которую провели сотрудники горсовета, унизительна.

«Они отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно. Это требует особого отношения, нужно думать о дополнительных мерах помощи в отношении этих людей, об уходе, а не унижать такого рода поступками. Формально отнеслись к этому», — сказал он.

Форманчук посоветовал чиновникам относиться более уважительно к людям, тем более к ветеранам, которые пережили ужасы войны. Помимо этого, собеседник агентства отметил, что властям следует не забывать, что они должны работать на благо своих избирателей.

«Какой-то странный вирус поразил некоторых российских чиновников — то глава Чувашии [отправленный накануне в отставку Михаил Игнатьев] делал какие-то неадекватные действия, то еще в каких-то регионах неадекватные комментарии», — полагает Форманчук. По его мнению, чиновники забывают о служебном этикете, который «сводится к уважению тех, на кого они работают».

«В данном случае расцениваю поведение керченского руководства как унижение тех, для кого память о войне и блокаде является священной», — заключил член ОП Крыма.

Пока местные чиновники дарят хлебобулочные изделия ветеранам, государственные власти решают, как можно было бы поддержать блокадников.

27 января, в годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому все жители Ленинграда, которые не менее четырех месяцев жили в городе во время его блокады (1941–1944 гг.), получат льготный пакет.

«Меры социальной поддержки по ежегодной бесплатной диспансеризации в медицинских организациях, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, включая членов их семей, получат лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — сообщается в пояснительной записке.

Депутаты также отметили, что ранее такой льготный пакет получали только те, кто жил во время блокады в Ленинграде и был признан инвалидом. Парламентарии обращают внимание, что такое положение дел создавало напряжение со стороны других блокадников, которые не являются инвалидами. Пересмотр позиции происходит потому, что «все жители блокадного Ленинграда, учитывая их преклонный возраст, перенесенные в период блокады Ленинграда в несовершеннолетнем возрасте стресс и голод, имеют очень серьезные проблемы со своим здоровьем», говорится в записке. Таких людей по состоянию на октябрь прошлого года — 12 665 человек. Это 14% от общего количества людей, проживавших в Ленинграде во время блокады.

«Предполагается, что изменения в закон вступят в силу с 1 января 2021 года, дополнительные расходы федерального бюджета в год составят 205 миллионов рублей», — отмечали парламентарии.