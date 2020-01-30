Дело Голунова: СК требует арестовать пятерых полицейских

Следственный комитет попросил у Басманного суда арестовать пять бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы, задержанных по «делу Голунова». Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, всем экс-полицейским уже предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

«В Басманный суд поступили ходатайства <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коновалова, Сергалива, Ляховца, Феофанова и Уметбаева», — заявил представитель суда.

Он отметил, что бывшим полицейским предъявлены обвинения по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», части 3 статьи 303 «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности» и части 2 статьи 228 «Незаконный оборот наркотиков».

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Следствие утверждает, что летом 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и бывший начальник отделения Игорь Ляховец

незаконно приобрели наркотики и подкинули их журналисту «Медузы» Ивану Голунову «с целью незаконного его привлечения к уголовной ответственности». Бывшие полицейские уже доставлены в Басманный суд.

Накануне их задержали и доставили на допрос в Следственный комитет.

19 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что в СКР возбудили уголовные дела в отношении пятерых полицейских по делу Голунова.

«Что касается Голунова, такая у него фамилия? Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД. Они все уволены из органов Министерства внутренних дел РФ и против них, против всех, возбуждены уголовные дела», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что следствие засекретило материалы дела журналиста, так как в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-разыскной деятельности.

«Эта информация считается закрытой», — пояснил президент. Он также добавил, что сведений о том, кто был заказчиком дела Голунова, пока нет.

В середине января Иван Голунов сообщил в своем Telegram-канале, что СКР уведомил его о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, причастных к его уголовному преследованию. Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«Следственный комитет прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела», — написал Голунов. Журналист опубликовал фотографию соответствующего постановления. Он напомнил, что суд отказал ему в возбуждении дела в начале декабря.

29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен вмешиваться в расследование дела Голунова. По его словам, в данный момент Следственным комитетом ведутся необходимые работы.

«И пока никакого намерения у нас, и возможности, собственно, вмешиваться в эту следственную работу нет», — сообщил Песков. Он также отметил, что задачей этих следственных действий является выяснение обстоятельств дела и выявление виновных в нарушении закона.

Журналиста-расследователя издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня прошлого в Москве в районе Цветного бульвара. Полицейские в гражданской одежде представились сотрудниками уголовного розыска и задержали его. Вскоре следователи предъявили журналисту обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере — часть 4 статьи 228.1 УК РФ, ему грозило от 10 до 20 лет лишения свободы.

«Дело Голунова» вызвало широчайший общественный резонанс, в столице проходили круглосуточные одиночные пикеты в поддержку журналиста у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, 38.

Уже 11 июня МВД прекратило уголовное дело против журналиста, признав, что его причастность к преступлению не доказана. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, такое решение было принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз. После этого было начато разбирательство в отношении силовиков, ответственных за подбрасывание Голунову наркотиков.

В 2018 году в России за наркотики осуждены 92,5 тыс. человек. Порядка 25% российских заключенных лишены свободы именно за преступления, связанные с запрещенными веществами. Правозащитные организации утверждают, что многие из этих дел были доведены до конца «для галочки». Нередки сообщения о случаях, когда наркотические статьи используют для вымогательства денег.

Смягчать законодательство в этой сфере нельзя, считает президент России. «Потому что угроза для нашей страны, нации очень велика. <...> Никакой либерализации быть не может», — подчеркивал Путин.