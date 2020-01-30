Помилована Путиным: Нааму Иссахар освободили из колонии

Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар, ранее приговоренная Химкинским городским судом к 7,5 года заключения за хранение и контрабанду наркотиков, вышла из колонии. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, передает ТАСС.

«В связи с указом президента РФ от 29 января 2020 года №67 о помиловании Наама Иссахар освобождена из исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы», — указано в сообщении пресс-службы службы.

Источник в правоохранительных структурах ранее сообщил агентству, что Иссахар покинула колонию в ночь на четверг. «Интерфакс» в свою очередь сообщал, что она была направлена в московское СИЗО.

Реклама

Улететь на родину в Израиль Иссахар сможет уже сегодня — 30 января — вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он прибыл в Москву на переговоры с Путиным. По данным израильской газеты «Едиот Ахронот», сотрудники израильского посольства проводят Иссахар и ее мать к самолету Нетаньяху.

«Господин Нетаньяху сам хотел ее забрать. Он прилетит завтра», — заявлял журналистам адвокат израильтянки Алексей Добрынин. Еще один ее защитник, Вадим Клювгант ранее подчеркивал, что какой-либо процедуры освобождения Иссахар нет, «Наама просто полетит домой свободным человеком».

29 января президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссасхар. В тексте указа поясняется, что российский лидер сделал это, «руководствуясь принципами гуманности».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил российского президента за такой шаг в своем аккаунте в Twitter. «Я благодарю моего друга президента Путина за помилование Наамы Иссахар. Я с нетерпением жду нашей завтрашней встречи, чтобы обсудить «сделку века» и другие события в регионе», — отметил израильский лидер.

Согласно информации издания Israel National News, у Нетаньяху с Москвой не было никакой сделки. Помилование осужденной было сделано в качестве подарка президентом Путиным премьер-министру Нетаньяху, сообщил источник издания, занимавшийся поддержанием контактов для освобождения Иссахар.

«Жесты, сделанные Израилем в отношении России, также направлены на укрепление связей и рассматриваются в целом в свете других решающихся вопросов между двумя странами», — указал он.

Наама Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в московском аэропорту Шереметьево — она летела из Индии в Тель-Авив, совершая пересадку в Москве. В багаже девушки пограничники с помощью служебной собаки нашли около 10 граммов гашиша.

Позже израильтянка признала свою вину в хранении наркотиков, однако она полностью отрицала обвинения в контрабанде.

С тех пор, как ее арестовали, она находилась в СИЗО. В ноябре минувшего года, когда Иссахар объявили приговор, Нетаньяху обсуждал с Путиным ее дело, передавало издание Haaretz со ссылкой на свои источники. По данным газеты, российская сторона планировала обменять израильтянку на россиянина Алексея Буркова. Жителя Санкт-Петербурга задержали в израильском аэропорту в декабре 2015 года по подозрению в «хакерской деятельности» и планировали передать его США.

Информацию о встрече израильского премьера с российским президентом подтверждали также в канцелярии Нетаньяху. Согласно сообщению, в ходе встречи «израильские судебные власти дали понять, что экстрадиция Буркова не может быть остановлена после принятия Верховным судом Израиля постановления о выдаче».

26 января Иссахар подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении. «Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — сообщала ТАСС защита израильтянки.

За три дня до этого президент России встретился с матерью заключенной девушки — Яффой Иссахар. Во встрече также принимали участие патриарх Иерусалимский Феофил III, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара.

«Моя девочка, она такая яркая, у нее исходит свет из глаз. Она <...> летела в Израиль, чтобы создать семью. Господин президент, пожалуйста, верните ее домой», — попросила мать Наамы Иссахар. В ответ Путин сказал, что понимает ее, и заверил Яффу, что «все будет хорошо».

Делом Иссахар занималась межведомственная группа, в которую входили, в частности, глава Совета национальной безопасности Зеев Элькин, представители министерства иностранных дел, министерства юстиции и заместитель генерального прокурора Израиля. Все вопросы решались с участием соответствующих министров.