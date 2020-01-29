«Ребенка обидели»: скандал в школе Краснодара

Депутат Госдумы Светлана Бессараб обратилась к Минобразования Краснодарского края с требованием разобрать случай в школе, где первоклассницу при всем классе оставили без новогоднего подарка, потому что родители не сдали на него деньги. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Чиновница рассказала, что инцидент произошел перед Новым годом в школе № 96 города Краснодара. «Ребенка обошли на вручении новогодних подарков. Всем на парты положили подарки, кроме девочки, которой сказали, что ей не дадут подарок, потому что мама не сдала деньги», — отметила Бессараб.

При этом депутат уточнила, что мать девочки предварительно договорилась в школе, что не будет участвовать в сборе средств, поскольку в день празднования школьницы не будет. Однако незадолго до назначенной даты учитель решила вручить подарки раньше. Она демонстративно прошла мимо ребенка, после чего девочка заплакала и убежала.

«Ребенка обидели... Я направила депутатский запрос в адрес Министерства образования Краснодарского края с просьбой разобраться и принять соответствующие меры. Мы не настаиваем на увольнении преподавателя, но чтобы это стало предметом рассмотрения на какой-то комиссии педагогической с единственной целью, чтобы это никогда не повторилось», — добавила Бессараб.

Она также отметила, что решила отреагировать на этот случай потому, что получает много обращений от граждан подобного характера, подчеркнув, что многие из них касаются действий родительских комитетов, организующих те или иные классные мероприятия.

Ранее в начале ноября 2019 года в СМИ появилась информация о том, что в новосибирской школе №183 во время классного чаепития второклассницу вывели из-за того, что она не сдала деньги на нужды класса. По данным kp.ru, в октябре 2019 года родительский комитет попросил родителей скинуться на подготовку праздника для детей. При этом отчет о потраченных средствах члены комитета предоставить отказались.

Более того — они пригрозили неприятностями остальным родителям, которые отказались сделать свой вклад. После этого, когда одна из второклассниц пришла на мероприятие без матери, принеся выпечку, одна из членов родительского комитета схватила школьницу за руку и сказала: «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай».

Ребенок выбежал из класса со слезами — через некоторое время учителю удалось уговорить второклассницу вернуться за стол. Затем, когда ей поставили стакан для сока, одна из матерей снова начала травлю — она подошла к столу и забрала посуду.

Это вновь довело девочку до слез. Позже родственники заявили, что ребенок получил серьезную моральную травму. Сразу после случившегося член родительского комитета связалась с матерью девочки — она написала ей, что девочка не имела права брать стакан, поскольку деньги сданы не были.

Матери школьницы объясняла СМИ, что не участвовала в сборе средств на организацию чаепития, поскольку не доверяла родительскому комитету — его члены отказывались предоставлять чеки.

В результате служебной проверки администрация учреждения не выявила нарушений, однако проведение чаепитий поставило под запрет. «Считаю, что это конфликт взрослых мам, которые не могли его решить сами. Я предложила им собраться у меня в кабинете, чтобы мы вместе решили и вышли из этой проблемы, но мамы отказались», — заявляла РИА «Новости директор школы.

Позже мать девочки вновь пожаловалась. По ее словам, ее дочь избили. Как пишет сайт kp.ru, после того, как СМИ написали об инциденте с чаепитием, девочку стали задирать одноклассники — они были недовольны отменой праздников. По словам родительницы, учитель старалась уладить конфликты, однако безуспешно.

«Во вторник вечером она пришла из школы, пожаловалась, что больно сидеть. Дочь рассказала, что ее пнул одноклассник. Утром мы сделали рентген и зафиксировали в больнице сильный ушиб копчика — врач запретила много сидеть и освободила от занятий до понедельника. Этот мальчик и раньше в классе девочек задирал — то блузку порвет, — но до таких крайностей не доходило», — заявила газете «КП-Новосибирск» мать пострадавшей школьницы Ирина.

Она подозревает, что такое поведение второклассника могли спровоцировать его родители — мать мальчика дружит с той самой женщиной, которая во время инцидента с чаепитием вывела девочку из-за стола, поскольку та не сдала деньги. В итоге родителям затравленной девочки пришлось перевести ее в другую школу..