Найден скелет: кто виновен в смерти 16-летнего смолянина

Поисковики Смоленской области нашли тело, которое, предположительно, принадлежит 16-летнему местному жителю Владиславу Бахову, пропавшему 6 апреля 2019 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «Сальвар» телеканалу «ГТРК-Смоленск».

Реклама

Поиски подростка были организованы после того, как 24 января уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина обратить внимание на происшествие. В этот же день уголовное дело об исчезновении Бахова передали в центральный аппарат СК страны.

Уже 29 января состоялись поиски юного смолянина, в ходе которых волонтеры наткнулись на кроссовки и кости человека в 1,3 км от их штаба, пишет местный портал Smolnarod. Отцу подростка удалось опознать обувь, однако понять, действительно ли это Бахов, не удалось — для этого понадобится генетическая экспертиза, сообщает издание Readovka67 со ссылкой на родственника погибшего. Отмечается, что ранее следователи уже искали тело подростка в этих местах, однако ничего не обнаружили.

«Говорили в начале поисков, что здесь все прошерстили <...> Исследован каждый сантиметр десятки раз. Похоже на то, что тело подкинули», — сообщил с места происшествия журналист издания.

В свою очередь один из бойцов поискового отряда объяснил, почему следователи действительно могли не заметить тело. «Учитывая особенность местной природной среды, усеянной болотами, это место, непреодолимое по весне, могли просто обходить <...> Но сейчас вода ушла, поэтому мы могли дойти. Тело было на земле», — рассказал поисковик телеканалу «ГТРК-Смоленск».

По данным смоленского Следкома, началось все после того, как весной прошлого года подросток приехал в гости к бабушке в город Демидов Смоленской области. 6 апреля его позвали на день рождения одного из местных парней – праздник устроили в лесу. Всего на пикнике присутствовали 13 молодых людей, включая Бахова.

Как сообщают СМИ, большинство из этих подростков приходятся детьми или племянниками местным чиновникам, предпринимателям и высокопоставленным правоохранителям. Более того, день рождения они отмечали в шалаше-беседке, которую, по предварительным данным, построили для своего отдыха местные полицейские, пишет портал Life.ru.

На мероприятии присутствовала 19-летняя дочь одного из смоленских полицейских – как утверждали ее друзья в эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале «России 1», Бахов и смолянка были влюблены друг в друга. Однако, по словам знакомых, девушка имела сложный характер и травила сверстниц — в частности избивала их и отрезала им волосы. Мать одной из пострадавших сняла с дочери побои и обратилась в полицию, однако отец 19-летней школьницы «закрыл вопрос», сообщила знакомая Бахова в эфире «России 1».

По предварительным данным, в день рождения подросток употребил много алкоголя в компании с этой девушкой и другими знакомыми – это подтверждает видео, опубликованное в соцсетях, на котором Бахов пытается взобраться на крышу беседки, однако постоянно падает, после чего его ловят трезвые приятели.

Далее, по словам присутствующих на дне рождении, 16-летний смолянин ушел в лес – друзья предположили, что он отошел справить нужду, однако Бахов так и не вернулся.

При этом жители области уверены, что подростки издевались над Баховым. Они утверждают, что видели в Instagram одного из участников вечеринки прямой эфир, на котором неизвестная девушка говорила: «Ты хочешь, чтобы я с тобой встречалась? А ты на себя смотрел? Смотрите, он обоссался!».

После этого ребята стали пинать жертву, рассказала одна из свидетельниц ролика Елена Константинов на телеканале «Россия 1».

Между тем родственники узнали об исчезновении Бахова только на следующий день. Правоохранительные органы возбудили дело по статье 105 УК РФ «Убийство» — в ходе расследования выяснилось, что первым после пропажи молодого человека на место пикника приехал отец 19-летней девочки – полицейский.

По неизвестным причинам он увез с мероприятия всех подростков на местную дискотеку, а беседка и территория вокруг нее были тщательно почищены: следователи не обнаружили там ни одного окурка.

Из 12 человек, присутствующих на вечеринке, ни один не присоединился к поискам Бахова. Служебные собаки довели правоохранителей лишь до небольшого пруда – его проверили водолазы, однако тело молодого человека не нашли. Единственное, что удалось обнаружить следователям – это телефон подростка, который остался на месте пикника — при этом в нем не было сим-карты.

В свою очередь отчим Бахова сумел найти свидетелей трагедии, которые случайно услышали, как подростки с вечеринки паниковали со словами: «Нам всем конец». Однако эти очевидцы отказались давать показания, рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

«Как ни позвоню следователям, ответ один и тот же — ничего нового. За долгие месяцы расследования даже круг версий не сузился. Следователи по-прежнему работают в диапазоне: от просто потерялся до криминала», — сообщила мать подростка Анастасия Фадеева сайту kp.ru.

В ходе одного из эфиров на телеканале «Россия 1» водолаз Роман Краснощеков заявил, что во время поисков молодого человека ему приказали «просто посидеть» рядом с прудом, к которому привели служебные собаки.

На следующей передаче водолаз заявил, что за ним следят – еще через некоторое время его собака подорвалась на растяжке, установленной рядом с его домом.

Вскоре мужчину вызвали на допрос в полицию, а позже опубликовали видео, на котором он признался в хранении боеприпасов и самоподрыве. «Используя ранее найденную гранату, произвел ее самоподрыв около крыльца дома. После этого зашел в дом и вызвал сотрудников правоохранительных органов, которым сообщил, что неизвестные люди покушались на его жизнь и здоровье», — указано в пресс-релизе регионального МВД.

Между тем 24 января в центральном аппарате СК заявили, что тщательным образом изучат все версии произошедшего и оценят полноту проведенных следственных действий.