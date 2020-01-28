Избавились от конкурента: кто убил торговца в Москве

В Москве возле одного из подъездов жилого дома обнаружено тело 50-летнего мужчины. Об этом сообщили в управлении столичного Следственного комитета.

Реклама

По данным ведомства, его убили в ночь с 27 на 28 января 2020 года у дома на улице Гарибальди в Москве. Уроженцу Азербайджана диагностировали многочисленные колото-резаные ранения в области головы и шеи. По данным Telegram-канала Life Shot, его тело обнаружил родной сын.

Отмечается, что один из возможных мотивов — конкуренция, поскольку погибший держал точку на рынке.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый объявлен в розыск. Расследование продолжается.

Ранее, в октябре 2019 года, между торговцами Хилокского рынка в Новосибирске и людьми, вымогавшими у них деньги за право торговли, произошла массовая драка с использованием травматического оружия.

По данным СК, 7 октября в Новосибирске на улице Малыгина у крупного рынка «Хилокский» произошел конфликт между двумя группами граждан, в результате которого несколько человек получили ранения — к врачам с травмами от резиновых пуль обратились пять человек.

«Стрельба началась около двух часов дня. Я вызвала полицию. Когда все только началось, железные ворота закрыли. Потом — открыли, оттуда вылетела «Инфинити», вся раздолбанная уже, окна прострелены, двери побиты. Так как с этой стороны фуры уже закрыли проезд, выехать машина не смогла. Человек шесть или восемь били ее палками и битами, двери с багажником отодрали и подожгли. Я спряталась за вагончик, потому что все начало взрываться: сначала — колеса, потом — бензобак», — рассказывала изданию «КП» продавец Ольга.

После происшествия правоохранители опросили участников и свидетелей происшествия, изъяли вещественные доказательства, в том числе — записи с камер видеонаблюдения. В главке отметили, что полицейские установили и задержали предполагаемого организатора группы вымогателей — 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска по прозвищу Тамерлан. Также был задержан его 29-летний сообщник.

«В отношении основного фигуранта по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция возбудила уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Вымогательство»», — заявляли в ведомстве.

Обвинения предъявили еще четырем жителям Новосибирска — трое из них заключены под стражу, один находится под домашним арестом. Еще четверо фигурантов по данному уголовному делу объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На Хилокском оптово-розничном рынке, одном из крупнейших в Новосибирске, торгуют фруктами и овощами. Продукты отсюда распространяются по магазинам Новосибирска и всей Новосибирской области.

При этом местные торговцы утверждают, что одного из лидеров компании, устроившей стрельбу, зовут имя Рашид. По данным сайта kp.ru, вместе с подельниками он собирали процент с доставки продуктов в окрестности Хилокского рынка.

«Это первомайские бандиты, которые через этот «Тамерлан» собирают деньги за «крышу», разрешают разногласия, как третейские судьи. Раньше просто с дальнобойщиков деньги брали, теперь — под видом услуги сопровождения», — сообщил информированный источник «КП». Он добавил, что пострадавшим оказался мигрант, которому надоели откаты Тамерлану.

14 мая 2019 года трагедия произошла и в Таганроге — на торговой точке возле главного железнодорожного вокзала. Там, по данным регионального Следкома, стали выяснять отношения торговавшие фруктами и овощами мужчины. Спустя некоторое время, разозлившись, один из них напал на противника с ножом.



«В какой-то момент один из участников конфликта выхватил нож и порезал своему оппоненту руку. Родной брат пострадавшего, который находился там же, выхватил этот самый нож и ударил им обидчика. Владелец ножа скончался на месте», — сообщал портал donnews.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Свидетели трагедии вызвали на место полицию — злоумышленника задержали. Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расследование завершено — дело передано в суд.