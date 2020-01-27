Теракт в Сирии: боевики взорвали нефтехранилища в порту

Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии заявило, что террористы атаковали нефтехранилища в морском порту города Банияс на северо-западе страны. Нападение было совершено посредством заложения взрывных устройств. Технические специалисты уже проводят восстановление объектов, сообщает сирийское информагентство SANA.

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Неделей ранее средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия на западе Сирии отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), приближавшихся с северо-восточного направления, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Пострадавших и материального ущерба в результате нападения не было.

«Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы», — отметили в военном ведомстве.

За два дня до этого беспилотник боевиков террористических группировок («Хайат Тахрир Аш-Шам» и других) нанес удар по позициям правительственных войск Сирии в районе Академии Асада в городе Алеппо.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Боренкова, в результате атаки погибли двое сирийских военных, а также еще четверо были ранены. Генерал уточнил, что нападение было совершено 17 января.

«Всего в ходе боестолкновений с боевиками незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки погибли 12 и ранены 24 военнослужащих вооруженных сил Сирийской Арабской Республики», — добавил Боренков.

Чуть ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в Сирии уничтожили 50 боевиков из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики. Как стало известно, в ходе боестолкновений еще погибли 12 сирийских военнослужащих.

«При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами», — говорится в сообщении.

В центре также уведомили, что был ликвидирован один «джихад-мобиль».

В середине нынешнего месяца в Сирии боевики атаковали правительственные войска в направлении населенного пункта Джарджаназ. Нападение было совершено утром 10 января. В атаке приняли участие боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» из района Телль-Минис.

По данным Боренкова, в атаке участвовали до 200 боевиков и 30 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

«Точечным огнем из танков и артиллерии сирийских правительственных сил атака была отбита, боевики отошли в исходное положение», — указал он.

В конце прошлого года сирийские боевики с помощью беспилотников также атаковали российскую авиабазу Хмеймим, причем сделали это с помощью американских военных, сообщал портал Avia.pro.

По данным портала, инцидент произошел около полуночи. Дроны боевиков совершили налет также одновременно и на военный аэродром Хама вооруженных сил Сирии в городе Хама в 200 км от Дамаска.

Обе атаки были отражены силами российской противовоздушной обороны, в частности — самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1». Позднее стало известно, что наводкой БПЛА занимались служащие военно-воздушных сил США, поскольку линия фронта, на которой расположены террористы, находится слишком далеко от баз.

Кроме того, за несколько часов до атаки около сирийской границы был замечен самолет-разведчик Boeing RC-135, принадлежащий ВВС США, который, вероятно, и координировал беспилотники.

Днем ранее ВВС Израиля атаковали район Сейида-Зейнаб рядом с шоссе в международный аэропорт Дамаска в Сирии. Ракетной атаке подвергся лагерь шиитских бойцов, которые воюют на стороне сирийской армии.

Ракеты были выпущены с израильских барж в Средиземном море. Как отметили на государственном телевидении Сирии, обстрел столицы отразили системы ПВО страны. Военное командование Сирии заявило, что армия страны «реагирует на ракеты с оккупированных территорий» и атакует воздушные цели на подступах к Дамаску.

Также в середине декабря прошлого года военнослужащие правительственной армии Сирии в отразили два нападения боевиков террористических группировок «Хайат Тахрир аш-Шам», «Ансар ат-Таухид» и «Хуррас ад-Дин» в провинции Идлиб.

В ходе проведенной операции погибли 17 солдат, 42 пострадали. Также до 200 боевиков погибли и получили ранения. Всего со стороны террористов в нападении участвовали около 300 человек при поддержке бронетехники. Они попытались прорваться в направлении населенного пункта Синджар провинции Идлиб на участке Аджаз - Телль-Хазна. Боевиков остановили артиллерийским огнем и ударами авиации.

Вторая атака произошла ночью. До 400 членов террористических группировок «Ансар ат-Таухид» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (организации запрещены в РФ) при поддержке боевых машин пехоты и пикапов с крупнокалиберными пулеметами напали на позиции сирийской армии на участке Суккаят - Зарзур с целью прорыва в направлении населенного пункта Абу-Дали в Идлибе.