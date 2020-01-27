Пересмотреть: Конституционный суд принял решение по делу Котова

Конституционный суд РФ на заседании под председательством руководителя инстанции Валерия Зорькина определил пересмотреть приговор столичному программисту Константину Котову, осужденному на 4 года колонии общего режима за нарушения на митинге около администрации президента России в центре Москвы в августе прошлого года.

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Как указано в определении, приговор Котову Тверским судом Москвы был вынесен с учетом того, что «его действия представляют реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан», поскольку активист призывал окружающих к неподчинению полицейским, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях.

При этом Тверской суд не касался вопросов о том, утратил ли митинг мирный характер по вине Котова, что КС РФ назвал определяющим обстоятельством в данном случае.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин поручил проверить «законность и обоснованность» обвинительного приговора Котову. Проверкой вынесенного приговора занимается лично новый генеральный прокурор Игорь Краснов.

«При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в тексте документа.

Краснов должен предоставить доклад до 31 марта 2020 года.

Между тем адвокат активиста Мария Эйсмонт узнала о поручении президента из СМИ. Она заявила изданию «Подъем», что не может оценить вмешательство президента ни в позитивном, ни в негативном ключе.

«Мне известно об этом из СМИ. У нас, адвокатов Котова, есть четкая позиция, которая заключается в том, что преследование должно быть немедленно прекращено <...>.

А ловить какие-то сигналы [от президента], гадать на кофейной гуще я не хочу. По закону Константин Котов не совершал никаких уголовных преступлений, ему должны принести извинения, и он должен быть немедленно освобожден и реабилитирован», — высказала свою позицию юрист.

Напомним, что в ходе пресс-конференции в декабре президент пообещал «изучить» ситуацию Котова. При этом Путин добавил, что «в некоторых странах» за несанкционированные акции предусмотрены более серьезные наказания.

Обвинительный приговор Котову вынесли 5 сентября прошлого года. Молодого человека признали виновным по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга».

По данным СМИ, сразу после оглашения приговора публика в зале заседания начала скандировать «Позор!». Людей выводили из помещения с применением силы.

Следствие и суд по делу Котова прошли в рекордно короткие сроки: активист был задержан 12 августа, и уже через три дня расследование завершилось.

Процесс также уместился всегда в два дня – оба заседания длились около 10 часов, из-за чего суд был вынужден работать сверхурочно.

За это время были допрошены свидетели-полицейские, которые задерживали Котова, а также советник управления по взаимодействию с правоохранительными органами департамента региональной безопасности Москвы Сергей Струков. Все они его уверенно опознали.

Свою вину не признал и сам Котов. В своем последнем слове он заявил, что на процессе судили не его, а «право людей на свое мнение, на свободу слова и на свободу собраний».

«Нет независимых партий, нет честных выборов. Остается только один выход — идти на улицы и там пытаться прокричать свои требования. Но даже это не разрешают», — заявил осужденный.

Через три месяца представители программиста подали жалобу в КС РФ. Адвокаты потребовали пересмотреть вынесенный приговор. Они отметили, что суды проигнорировали постановление КС РФ — уголовная ответственность несется только в случае ущерба имуществу или здоровью людей.

Активист ранее привлекался к административной ответственности за участие в нескольких акциях: 2 марта — в поддержку арестованного аспиранта мехмата Азата Мифтахова, 13 мая — в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», 12 июля — в поддержку Ивана Голунова.

В связи с происходящим вице-спикер Госдумы Петр Толстой пояснял, что в большинстве европейских стран, например в Германии или Италии, по таким обвинениям предусмотрено еще более строгое наказание, включая огромные штрафы.

«В этой ситуации ответственность должны нести и те люди, которые вовлекли юношей и девушек в бессмысленные несанкционированные манифестации. Они несут и моральную ответственность, но, мне кажется, они ее совсем не чувствуют», — добавил заместитель председателя Госдумы.