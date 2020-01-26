Хуже атипичной пневмонии: откуда пошел коронавирус

Ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний Китая подтвердили предположения об источнике коронавируса 2019-nCoV, которые высказываются с начала распространения болезни: как сообщают «Известия» со ссылкой на агентство «Синьхуа», вирус был обнаружен на рынке морепродуктов в городе Ухань, где были зарегистрированы первые заболевшие. «В 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов «Хуанань» были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке «Хуанань», — отмечает агентство.

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Сейчас болезнь уже передается от человека к человеку, что увеличивает скорость ее распространения, причем эта способность вируса усилилась — об этом сегодня, 26 января, заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй на брифинге, организованном правительством страны для журналистов. Он напомнил о том, что уже известно — вирус, поражающий диких животных, адаптировался к существованию в организме человека — и рассказал об опасениях специалистов. «Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию», — цитирует Ма Сяовэя ТАСС.

Ситуация осложняется тем, что коронавирус 2019-nCoV способен передаваться людям друг от друга еще во время инкубационного периода, когда первые симптомы болезни — диарея, тошнота, головные боли, появляющиеся до температуры — еще не проявились.

«Инкубационный период коронавируса нового типа составляет около 10 дней. В самом коротком случае это один день, в самом продолжительном — 14 дней. Во время инкубационного периода он уже способен передаваться, что в корне отличает его от SARS (атипичной пневмонии – «Газета.Ru»)», — пояснил Ма Сяовэй. Глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая добавил, что сейчас власти ждут роста числа заболевших.

Мэр города Ухань Чжоу Сяньван подтвердил: в городе готовятся к увеличению числа больных с подтвержденным диагнозом «коронавирус 2019-nCoV» — по его мнению, их будет на тысячу человек больше за счет тех, кто проходит обследование, но еще не получил ответа специалистов. «В больницах под наблюдением все еще остаются 2209 человек с подозрением на заражение, результаты еще не получены, потому что исследования требуют больше времени. Еще 643 человека остаются в наших амбулаторных пунктах, итого более 2,7 тысячи человек. Скорее всего, диагноз подтвердится у 45% из них, поэтому к уже подтвержденным 533 случаям прибавятся еще около 1 тысячи из тех, кто уже принят на лечение и остается под медицинским наблюдением», — цитирует мэра города РИА «Новости».

По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания составляет 2027, 57 человек скончались. Помимо материкового Китая, коронавирус зафиксирован в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Южной Корее, Канаде, Франции, Сингапуре, Непале, Австралии, Малайзии, США и Японии. Во вьетнамском Дананге отправлены на обследование 12 человек с подозрением на заражение новым типом коронавируса — среди них семь граждан Китая, четыре вьетнамца и один житель Чехии, сообщает чешское телевидение. Сейчас они проходят обследование.

«Могу подтвердить, что один чешский гражданин в связи с распространением коронавируса был из чисто превентивных доводов госпитализирован в Дананге, — заявила в связи с этим представитель МИД Чехии Зузана Штихова журналистам. — Заболевание у него пока не подтверждено. Сотрудники чешского посольства в Ханое находятся с ним в контакте, в какой-либо конкретной помощи он пока не нуждается».

Первый случай заражения новым типом коронавируса может быть зарегистрирован и в Австрии — в Вене госпитализирована бортпроводница, прибывшая из Китая, она несколько дней назад была в Ухане.

Однако заболевание у нее пока что не выявлено — более того, по оценкам врачей инфекционного отделения больницы имени кайзера Франца Иосифа, женщина чувствует себя лучше, передает РИА «Новости».

В России случаи заболевания новым типом коронавируса пока не зафиксированы. В частности, сегодня, 26 января, стало известно, что трое жителей Татарстана, прилетевшие из китайского города Санья 24 января и обратившиеся за медицинской помощью в связи с повышенной температурой, больны обыкновенной ОРВИ. «Получены результаты анализов жителей, вернувшихся из Китая 24 января. У них обнаружены обычные известные вирусы, вызывающие острые респираторные вирусные инфекции», — сообщил РИА «Новости» представитель управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Тем временем состояние 11 из 14 медиков больницы Wuhan Union Hospital, заразившихся новым типом коронавируса в Ухане от пациентов, улучшилось – об этом сообщает агентство «Синьхуа». Анализы на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса у них «повернулись в обратную сторону», температура пришла в норму, другие симптомы купированы. «Таким образом, в общей сложности состояние 11 медработников этой больницы улучшилось, далее будет вестись мониторинг результатов лечения», — сообщает агентство.