Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.

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«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

По предварительной информации, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Чаплин являлся настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. В пресс-службе храма уже подтвердили информацию о смерти священника. «К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», — сообщили представители храма ТАСС.

О смерти Чаплина написал и протоиерей Александр Пелин на своей странице в Facebook. По его словам, трагедия произошла сразу после того, как священник отслужил Божественную Литургию.

Внезапная смерть священника стала шоком для общественности — к Всеволоду Чаплину как одному из самых узнаваемых представителей РПЦ обращались, чтобы узнать его мнение по вопросам, даже отдаленно связанным с деятельностью Церкви и с верой. Буквально за несколько дней до смерти Чаплин общался с «Газетой.Ru» и рассказывал о вопросах, которые предстоит решать новому министру культуры Ольге Любимовой (известной как автор многочисленных документальных фильмов о православии). В частности, он отметил, что глава Минкульта столкнется с «диктатом узкой творческой тусовки», которая работает через информационные каналы.

Накануне, в День студента Чаплин также объяснял учащимся, как им следует обращаться к покровительнице — святой Татьяне. 25 января верующая молодежь традиционно отправляется в храмы, чтобы поставить свечи перед иконой мученицы.

«Важно не просто поставить свечу, не воспринимать это действо как «магически-механическое». Надо поговорить с ней, как с живой, помолиться о защите, попросить о помощи в добрых делах, в том числе учебе», — подчеркнул Чаплин в разговоре с НСН.

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве в семье советского ученого профессора Анатолия Чаплина. В 1990 году он окончил Московскую духовную семинарию, после чего поступил в Московскую духовную академию, где стал кандидатом богословия. Позже защитил диссертацию и в промежуток с 1985 по 1990 год был сотрудником Издательского отдела Московского патриархата Русской православной церкви (МП РПЦ).

21 апреля 1991 года Чаплин был рукоположен в сан диакона, а уже менее через год — в сан пресвитера. С 1990 по 2009 год работал в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) МП РПЦ и возглавлял секретариат ОВЦС по взаимоотношениям Церкви и общества. С 2001 года также совмещал свою деятельность с должностью заместителя председателя ОВЦС.

В 1999 году был возведен в сан протоиерея.

С 2009 года Чаплин стал настоятелем храма святителя Николая на Трех Горах в Пресненском районе Москвы. До 24 декабря 2015 года организовывал деятельность Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата РПЦ, являлся членом Высшего Церковного совета РПЦ, а также был представителем Русской православной церкви в Межрелигиозном совете России.

В феврале 2016 года стало известно, что Всеволод Чаплин назначен настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот.

Был председателем Экспертного совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси. Чаплин также вел программы на телеканалах «Мир», «Спас», «Союз», радио «Русская служба новостей» и «Комсомольская правда», публиковался в газете «Русь Державная».

За свою деятельность он был награжден орденом Дружбы в 2009 году и Почетной грамотой президента РФ Дмитрия Медведева в 2011 — «за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами». Среди прочего Чаплин также был отмечен церковными орденами: святого благоверного князя Даниила Московского II и III степени (2010, 1996), святителя Иннокентия Московского II степени (2005), преподобного Сергия Радонежского III степени (2013).

Имел орден Российского Императорского дома св. Анны II степени и ряд общественных наград.