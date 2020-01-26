Дело израильтянки: Наама Иссахар попросила у Путина помилования

Наама Иссахар, осужденная гражданка США и Израиля, отбывающая тюремный срок в России за контрабанду наркотиков, подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвокатов девушки.

«Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — заявляет защита израильтянки.

Кроме того, адвокаты Наамы сообщили, что она сама и ее семья надеются на скорейшее принятие президентом РФ решения о помиловании и освобождении.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс ее помилования тормозит то, что Наама Иссахар сама не подает ходатайства, а это необходимая юридическая процедура.

«Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Должны быть какие-то формальности соблюдены, хотя бы чтобы процесс пошел», — отметил представитель Кремля.

Тремя днями ранее президент России Владимир Путин встретился с матерью заключенной девушки — Яффой Иссахар. Во встрече участие принимали также патриарх Иерусалимский Феофил III, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара.

«Моя девочка, она такая яркая, у нее исходит свет из глаз. Она <...> летела в Израиль, чтобы создать семью. Господин президент, пожалуйста, верните ее домой», — попросила мать Наамы Иссахар.

По ее словам, у нее две дочери, и они составляют ее мир. В ответ Путин сказал, что понимает ее. Он заверил Яффу, что «все будет хорошо». Кроме того, Нетаньяху несколько раз поблагодарил Путина.

«Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра [Нетаньяху], который просит принять соответствующее решение. Все это безусловно будет учтено», — заявил российский лидер.

25-летняя Наама Иссахар, обладательница паспортов Израиля и США, была задержана в середине весны 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Индии в Тель-Авив, совершая пересадку в Москве. В багаже девушки пограничники с помощью служебной собаки нашли около 10 грамм гашиша. Сама Иссахар отрицает причастность к контрабанде наркотиков, но призналась в хранении. Ее приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В ноябре на Иссахар хотели обменять заключенного в Израиле россиянина Алексея Буркова, которого власти США требовали выдать по обвинению в киберпреступлениях. Идею обмена высказал в октябре президент России Владимир Путин, разговаривая с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Глава правительства еврейского государства «просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы».

Израильская газета Maariv ранее сообщала, что в ответ на возвращение израильтянки Тель-Авив может передать России Александровское подворье в Иерусалиме. Источники издания подчеркнули, что израильская сторона уже согласилась на такой «обмен».

Александровское подворье — ближайший к Храму Гроба Господня русский объект, расположенный в Старом городе Иерусалима. В 1859 году земля для строительства подворья была куплена императором Александром III, а в 1896 году Императорское православное палестинское общество закончило строительство.

Однако говорить о «передаче» подворья современному российскому ИППО, возглавляемому бывшим директором ФСБ Сергеем Степашиным, вряд ли можно с полной уверенностью. После революции подворье отошло к еще одному, белоэмигрантскому ИППО, зарегистрированному в немецком Мюнхене. В российском ИППО называют своего «конкурента» самозванцем.

Глава эмигрантского ИППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что его общество оспорит решение израильских чиновников передать российской организации Александровское подворье. Он также подчеркнул, что его никто из представителей израильских властей не извещал о намерении передать собственность.