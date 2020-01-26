Две тысячи заболевших: коронавирус мутирует

Власти 30 провинциальных районов Китая ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на день воскресенья, 26 января, в Китае подтверждено более 2000 случаев заражения, передает информационное агенство Al Jazeera.

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По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, сейчас 324 человека находятся в тяжелом состоянии. Число жертв пневмонии составляет 56 человек. Кроме того, 2684 человека сейчас обследуют.

За пределами материкового Китая подтверждены 45 случаев заболевания: Гонконг — 5 случаев, Макао — 5, Таиланд — 5, Австралия — 4, Малайзия — 4, Сингапур — 4, Франция — 3, Япония — 3, Южная Корея — 3, Тайвань — 3, Соединенные Штаты — 3, Вьетнам — 2, Непал — 1, сообщает китайское информационное агентство Xinhua.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал разработку вакцин против нового вируса. Международное сообщество также помогает бороться с эпидемией, Пекин заявил, что все материалы, переданные из-за рубежа для борьбы с пневмонией, получат ускоренный пропуск на таможне. В центре выделили вирус и в настоящее время идентифицируют штамм, отметил директор CDC Сюй Вэньбо.

В то же время он опроверг сообщения СМИ о том, что в ситуации вокруг вспышки коронавируса нового типа якобы появился «суперраспространитель» или очень заразный вирусоноситель. По его словам, пациент, который заразил 14 медиков в больнице города Ухань на востоке Китая, не должен называться «суперраспространителем» — заболевший просто не был вовремя помещен в спецпалату.

В центральных районах Уханя — города, где зародился вирус — запрещено передвижение всех гражданских транспортных средств.

Разрешен только проезд служебных автомобилей и транспорта с соответствующей лицензией для перевозки предметов снабжения и обеспечения бесплатной перевозки больных.

Город также задействовал 6 тысяч такси для предоставления бесплатных услуг местным жителям. Их работа координируется соответствующими комитетами. С их помощью осуществляется также доставка продуктов питания и медикаментов и неотложная медицинская помощь. Однако пациенты с температурой перевозятся в спецмашинах, где водитель изолирован от пассажиров.

Помимо этого, в Ухане по образцу пекинской клиники «Сяотаншань» для борьбы с острым респираторным синдромом (который китайские специалисты именуют SARS) уже строят вторую временную больницу под названием «Лэйшэньшань». Введение ее в эксплуатацию состоится через полмесяца, сообщили местные власти.

Больница предоставит 1000 койко-мест для пациентов. Первая больница площадью 25 тыс. кв. метров также на 1000 пациентов будет введена в строй уже 3 февраля. Однако городу не хватает средств.

В воскресенье на пресс-конференции Ван Цзянпин, вице-министр промышленности и информационных технологий, сказал, что Хубэй нуждается в около 100 000 защитных медицинских костюмов в день — но 40 заводов по всей стране, производящих их, выпускают только 30 000 в день.

В целях предотвращения распространения вируса в Пекине полностью прекращено автобусное сообщение по межрегиональным скоростным автодорогам. Об этом сегодня сообщили местные власти. Пока неизвестно, на какой срок вводится такая мера.

Помимо этого, на 55 станциях метро в китайской столице установлено специальное медицинское оборудование, на котором можно измерить температуру. Такие же аппараты установлены на железнодорожных вокзалах и в аэропорту «Шоуду».

Сами станции метро, вагоны и автобусы в Пекине начали подвергать ежедневной дезинфекции, а входы, выходы, эскалаторы, устройства самообслуживания, туалеты и другие места скопления людей дезинфицируются трижды в день.

В целом власти отменяют по всей стране новогодние мероприятия. Кроме того, населению Китая советуют избегать массового скопления людей, использовать маски в общественном транспорте, а также прикрывать рот при кашле и чаще мыть руки с мылом.

Ма Сяовэй, директор Национального совета по здравоохранению, заявил, что центральное правительство выделило 1 млрд юаней на поддержку профилактики и борьбу с эпидемией. Сформировано 7 профессиональных медицинских спасательных команд из более чем 900 человек, они уже отправлены в провинцию Хубэй, столицей которой и является Ухань. Также в полной готовности находятся еще 8 резервных команд с более чем 1000 специалистов.

«Партийные комитеты и власти на всех уровнях должны полностью мобилизовать, всесторонне развернуть и усилить работу [по борьбе с эпидемией].

Решение Центрального комитета партии: уделять приоритетное внимание безопасности и здоровью людей и обозначить предотвращение эпидемии и борьбу с ней как наиболее важную задачу на данный момент», — заявил руководитель КНР Си Цзиньпинь на заседании Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая.

Отдельно в программе по борьбе с вирусом указывается необходимость более интенсивных информационных контактов с Гонконгом, Макао и Тайванем, руководители этих регионов в круглосуточном режиме докладывают в Пекин о любых изменениях в статистике по заболевшим.

«Нужно укреплять веру общества в то, что с болезнью удастся справиться. Кроме того, следует также своевременно предоставить всю информацию об эпидемии соответствующим странам-членам Всемирной организации здравоохранения», — постановила КПК.

Представитель Китайской академии медицинских наук, академик Тонг Сяолинь указал, что врачи в лечении вируса сочетают практики традиционной китайской медицины и новейшие наработки западного мира.

Что касается самого вируса, то известно, что его инкубационный период колеблется от 1 до 14 дней, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

«Способность коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась, эпидемия вошла в более сложную стадию», — указали в комитете.

Китай пока не установил, насколько опасными могут быть мутации коронавируса, но власти уже заявили, что, видимо, количество инфицированных продолжит расти.

Кроме того, высказывается и альтернативное мнение. Так, директор китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу на брифинге Национальной комиссии здравоохранения Китая сказал, что сих пор нет признаков мутации коронавируса. По его данным, вирус мало изменился с момента своего открытия.

Китайские туроператоры прекратили проводить групповые туры. Кроме того, они приостановили продажу туров «авиабилет плюс гостиницы». Уже отправившиеся в путешествие туристы могут прекратить свой отдых в соответствии с договором.

В России власти также предпринимают меры для того, чтобы предотвратить распространение вируса по стране. В частности, проверяются все граждане, которые жалуются на симптомы заболевания. Особое внимание уделяется пассажирам авиарейсов, прибывших из Китая.

Накануне семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщили источники в медицинских кругах.

«У них диагностирована высокая температура», — рассказали медики, добавив, что предварительно им поставлен диагноз ОРВИ. Эти 20 иностранцев приехали в Москву несколько дней назад. Медики не нашли у них признаков коронавируса.

Чуть ранее в Ухане умер 62-летний отоларинголог Лян Удун, который занимался лечением заболевших. Как предполагается, мужчина заразился от пациентов на прошлой неделе, приблизительно 16 января. После этого его состояние постоянно ухудшалось. Через два дня, 18 января, его перевели в больницу «Цзиньиньтан», но спасти не смогли.

Впервые о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане стало известно 31 декабря 2019 года из заявления властей Китая. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По одной из версий, разносчиками вируса являются змеи.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал, что без лабораторных исследований сложно определить наличие коронавируса. По его словам, пневмония нового типа сопровождается знакомыми симптомами: кашлем, температурой, одышкой, болью в грудной клетке.

«Этот вирус очень тяжело отличить от обычной банальной внебольничной пневмонии, потому что картина абсолютна та же», — сказал РИА «Новости» специалист.