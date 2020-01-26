Забыли и простили: дело соратника Чубайса закрыто

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование экс-гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — заявил собеседник агентства.

Оба фигуранта дела обвинялись в совершении растраты по статье 160 УК РФ и были задержаны в 2015 году. Тогда информация об этом была опубликована пресс-службой «Роснано».

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«1 июля 2015 года правоохранительными органами задержан генеральный директор ЗАО «Холдинговая компания «Композит» Леонид Борисович Меламед. В отношении Меламеда выдвинуто подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ», — сообщала пресс-служба компании. Уточнялось, что подозрение касается обстоятельств договора между ГК «Роснанотех» и ЗАО «Инвестиционная корпорация «Алемар».

Следователи были уверены, что в 2007–2009 годах Меламед, будучи не только генеральным директором «Роснано», но и совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар», организовал заключение корпорацией договора об оказании консультационных услуг с этой коммерческой организацией. По версии следствия, в процессе подготовки условий для хищения средств Меламед принял на работу в «Роснано» Святослава Понурова — на должность финансового директора, — и еще одного фигуранта дела, Андрея Малышева, который стал заместителем гендиректора. Последний после возбуждения уголовного дела скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Под предлогом оплаты консультационных услуг, необходимости в которых, по мнению СК, не было, Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили «Алемару» более 220 млн руб., исполняя решение Меламеда. Эти деньги были выделены корпорации Российской Федерацией в качестве имущественного взноса.

Впервые на несостыковки в бумагах указали результаты проверки деятельности «Роснано», проведенной в 2012 году Счетной палатой.

В документе ведомства указывалось, что с 2007 по 2012 год расходы «Роснано» превысили 196 млрд руб. Из этих денег «Роснано» выдало займов проектным компаниям на 34,3 млрд руб. Еще более 47 млрд руб. (35,3% от общего объема финансирования проектов) было направлено за рубеж и вложено в деятельность различных фондов и организаций. При этом некоторым ведущим российским научным организациям в финансировании совместных проектов было отказано. Аудиторы обнаружили ряд подозрительных схем.

Материалы проверки были направлены в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ. В феврале 2014 года генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что по результатам проверки было возбуждено три уголовных дела.

Когда Счетная палата обнародовала претензии к «Роснано», председатель правления госкорпорации Анатолий Чубайс вступился за своих соратников, опровергнув замечания аудиторов по сделкам с банком «Алемар» и ЗАО «ИФК «Алемар».

«Я не согласен с этими замечаниями, считаю, что они несправедливы, — заявил в мае 2013 года Чубайс. — Кстати, они (сделки с банком и компанией. — «Газета.Ru») уже расследовались Генпрокуратурой, в результате было принято решение, что оснований для открытия уголовного дела нет».

Подробности задержания Меламеда и уголовного дела в отношении него «Газете.Ru» в 2015 году комментировал один из адвокатов бывшего генерального директора «Роснано» Александр Король.

«Изначально было одно уголовное дело — в отношении Понурова. Оно тянулось еще с 2008 года, его никак не могли дорасследовать. Мой подзащитный в этом деле был никем. И тут его вызывают на допрос, причем у следователей была точная информация, что именно в этот день я буду в Дмитрове и не смогу оперативно прибыть с моим клиентом в здание СК. В ходе допроса выясняется, что следователи объединили уголовное дело Понурова с новым делом — возбужденным уже в отношении моего подзащитного. И там же, в здании Следственного комитета, его задерживают», — сказал адвокат.

По вменявшейся статье Меламеду грозило до 10 лет лишения свободы, однако в июле 2015 Басманный суд Москвы принял решение направить экс-гендиректора «Роснано» под домашний арест.

«Мы удовлетворены тем, что СК прислушался к аргументам и отказался от ареста Меламеда Л.Б. Тем не менее и домашний арест считаем избыточным», — писал по этому поводу Анатолий Чубайс в своем микроблоге в Twitter.

Тем не менее, уже в мае 2017 года Меламед вышел на свободу, так как предельный срок содержания его под стражей истек. Вместе с ним был освобожден и Понуров, который отбывал арест в СИЗО. В тот же день Генеральная прокуратура приняла решение вернуть в СК дело Меламеда — как указали в пресс-службе ведомства, по результатам изучения дела были выявлены грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства.

В ноябре 2017 в суде с показаниями по делу Меламеда впервые выступил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, который проходил по нему в статусе свидетеля.

Чубайс заявил, решение привлечь к работе «Роснано» инвестконсультанта было принято лично им, а не Меламедом. Сам обвиняемый занимался только отлаживанием бизнес-процессов, но не реальным финансированием проектов.

«Когда я пришел, утвержденных проектов не было ни одного. Нас критиковали активно, в том числе ваши коллеги, из-за того, что корпорация не финансирует проекты, а просто живет на выданный государством депозит», — заявил Чубайс.

По его словам, у компании было множество заявок на финансирование — не меньше полутысячи. При этом штат был укомплектован всего лишь на четверть. «Нужно было предложить системное решение, как можно снизить риск вложения денег в бессмысленные проекты. Именно поэтому мной лично — я хочу это подчеркнуть — была предложена инициатива, что нужно привлечь инвестиционного консультанта. Правление поддержало мою инициативу», — подчеркнул Чубайс.

В результате, по словам Чубайса, «Роснано» объявило тендер, который выиграла компания «Алемар». Ее аффилированность с Меламедом при этом была обсуждена с руководством, которое приняло решение, что заключение контракта допустимо. «По этому поводу были разные мнения у наших юристов. Мы получили документы, что Меламед уже не является акционером «Алемара», но является вице-президентом. У нас возникли сомнения, и мы вынесли обсуждение этого вопроса на правление. Там никто не возражал, единогласно было принято решение об утверждении договора», — указал свидетель.

Чубайс также подчеркнул, что привлечение «Алемара» помогло сберечь для госкорпорации порядка 10 млрд руб., а также заработать существенную сумму.

На вопрос гособвинителя о том, поддерживает ли Чубайс связь с уехавшим обвиняемым Малышевым, глава «Роснано» ответил утвердительно. «Известно ли вам, где он находится?» — уточнила прокурор. На что получила ответ: «Это ваша работа — его искать».