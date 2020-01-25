Землетрясение в Турции: 20 погибших и сотни пострадавших

При землетрясении магнитудой 6,8, эпицентр которого находился около города Сивридже в районе озера Хазар провинции Элязыг в восточной части Турции, погибли 20 человек и более тысячи получили травмы.

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Землетрясение произошло около 9 часов вечера по местному времени (совпадает с московским). Было не менее 10 толчков, которые с меньшей силой ощущались на всей территории Турции, а также в Иране, Ираке и Сирии. Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 7 км.

Статистики по разрушенным зданиям пока нет, но инфраструктурный урон не столь значителен, по сообщениям местных СМИ. Есть обвалившиеся здания, но основные автострады, газопроводы и линии электропередач не пострадали, сообщает Hurriyet.

В устранении последствий произошедшего участвуют министерство по чрезвычайным ситуациям (AFAD), поисково-спасательные группы жандармерии, сотрудники министерства здравоохранения, а также сотрудники министерства национальной обороны.

«Поисковики постоянно меняются из-за холода и усталости. Также для спасательных работ необходима полная тишина.

Мы надеемся, что те, кто находятся под завалами, будут спасены живыми. Мы работаем и молимся», — сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Всего в 28 турецких провинциях, затронутых землетрясением, работают 418 поисково-спасательных бригад. Пострадавшим доставлены 1689 палаток, 1656 коек и 9200 одеял. В городах работают полевые кухни. Лишившихся крова людей доставляют в общежития и спортзалы.

AFAD предупредило, что в настоящее время в ряде городов опасно возвращаться в здания, поскольку продолжаются сильные афтершоки.

Власти Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом с первых минут внимательно отслеживают ситуацию в связи с землетрясением, заявил вице-президент страны Фуат Октай. По его словам, соответствующие структуры в затронутых землетрясением районах «действуют в полной координации между собой».

Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава государства заявил, что власти принимают все необходимые меры, чтобы свести к минимуму последствия стихийного бедствия и обеспечить безопасность граждан.

Греческий премьер Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре с Эрдоганом предложил помощь в ликвидации последствий землетрясением. Мицотакис также выразил свои соболезнования семьям и близким погибших при подземных толчках.

Эксперты указали, что землетрясение произошло в левостороннем трансформном Восточно-Анатолийском разломе, очерчивающем континентальную тектоническую Анатолийскую плиту. Анатолийская плита движется на запад со скоростью порядка 2,5 см в год, поскольку на нее давят Евразийская плита с севера, Африканская плита и Аравийская плита с юга.

«В Турции 15 крупных очагов потенциальных землетрясений. Зона разлома в Элязыге была одной из них.

В 2004 и 2007 годах тут произошли землетрясения силой 5 баллов. Турция является страной землетрясений. Они не могут быть предотвращены, но вред от них может быть уменьшен. Но это возможно только при более детальном изучении этого явления», — рассказал ученый сейсмолог Шериф Бариш.

В ноябре прошлого года шесть человек погибли и сотни пострадали при землетрясении в Албании, сообщало Министерство здравоохранения страны. По их данным, пострадали 325 человек.

Представитель Минобороны рассказал журналистам, что один из жителей округа Курбин поддался панике во время подземных толчков и выпрыгнул из окна. От полученных травм он скончался. Три человека погибли на западе Албании.

Местное издание Faktor писало, что пожилая женщина погибла при обрушении жилого здания. Ее тело было извлечено из-под обломков. При этом спасателям удалось спасти ее внука.

Землетрясения произошло в Албании в ночь на 26 ноября. Первый мощный толчок произошел в 3:54 по местному времени (5:54 мск). Эпицентр находился всего в 30 км к западу от столицы Тираны — в портовом городе Дуррес. По данным геологической службы США (USGS), магнитуда толчков составила 6,4.

В столице также ощущались сильные подземные колебания. Кроме того, толчки почувствовали и жители других стран: Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Греции, Хорватии и юга Италии. Сейсмологи отмечали, что за землетрясением последовала серия афтершоков магнитудой выше 5.