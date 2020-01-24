«Пробил дно»: глава Чувашии строго ответит за глупую шутку

Руководителю высокого ранга, как главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, недопустимо заставлять пожарного подпрыгивать за ключами от нового автомобиля, считает руководитель МЧС Евгений Зиничев, передает РИА «Новости».

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«Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе», — процитировали слова главы ведомства в пресс-службе министерства.

Скандал вокруг Игнатьева разгорелся после того, как в сети появилось видео, на кадрах которого видно, как глава республики на торжественном мероприятии – вручении ключей от новой пожарной техники – поднимает руку с ключами, за которыми представителю МЧС приходится прыгать. Как написало местное издание «Мой город Чебоксары», Игнатьев «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин».

Как сообщает RT со ссылкой на источник в МЧС России по региону, глава Чувашии так поступил с майором внутренней службы Евгением Васильевым. Он служит в МЧС с 2005 года и в настоящее время, по данным издания, возглавляет Шестую пожарно-спасательную часть Главного управления МЧС России по республике. Мужчина был удостоен медалями «За отличие в службе» III и II степени, а также медалью «Участнику ликвидации пожаров 2010 года».

Между тем, видео с инцидентом сразу попало в сеть и вызвало шквал критики. Однако в пресс-службе Игнатьева не увидели ничего плохого в поступке главы Чувашии.

«С данным сотрудником МЧС глава знаком, они неоднократно встречались по профессиональным вопросам. Это все было на позитивной ноте, на эмоциях. Все улыбались в момент, когда это происходило, а подали как издевательство», — так прокомментировали инцидент в пресс-службе главы региона изданию РБК, принадлежащему Григорию Березкину.

В местном МЧС в разговоре с РИА «Новости» также отметили, что сотрудник МЧС, принимавший ключи, давно знаком с Игнатьевым. И поступок республиканского главы следует рассматривать как дружескую шутку. Практически то же самое сказали агентству в пресс-службе Михаила Игнатьева: «С офицером, который получал ключи, они знакомы. Глава Чувашии неоднократно бывал в этой пожарной части, пересекались они и на разных спортивных мероприятиях, поскольку оба спортсмены», — отметил собеседник агентства, добавив, что все происходило «на дружеской, оптимистической ноте», а все присутствовавшие на этом мероприятии восприняли поступок Игнатьева как добрую шутку.

«У нас глава высокий [рост Игнатьева — 190 см], получилось, что он поднял руку, а офицер подпрыгнул. Никакого негатива со стороны этого офицера нет — что его кто-то обидел или некорректно себя повел... Все вручение проходило на позитивных эмоциях», — подчеркнули в пресс-службе.

Однако так не считают в «Единой России». Так, в партии заявили, что поставят вопрос об исключении Игнатьева из своих рядов.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что «поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания».

По его словам, непонимание также вызывает тот факт, что он поступил таким образом на фоне недавнего послания главы России Владимира Путина Федеральному собранию. «Особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям. Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов и его соответствии занимаемой должности», — отметил Турчак.

Он отметил, что возникает ощущение, будто «губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям». «Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — заявил секретарь генсовета партии.

Так, поведение Игнатьева будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии «Единой России» по этике. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко. «Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии «А ну-ка отними», где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение», — приводит слова Ревенко пресс-служба партии.

Он отметил, что перед Игнатьевым стоял офицер, «который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести». «Что сказать? — моральное уродство. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в очередной раз «пробил дно», — добавил он, упомянув недавний скандал с участием главы Чувашии, когда он заявил, что «надо мочить» журналистов, которые «с утра до вечера критикуют».