«Детей не прокормить»: как водитель фуры перекрыл движение в Москве

Против водителя фуры, перекрывшего движение в Москве на Бауманской улице, возбудили административное дело. Сообщает портал «Подъем» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, на мужчину уже составили протокол по статье 12.33 КоАП «Умышленное создание помех в дорожном движении» — по ней водителя могут оштрафовать на 300 тыс. рублей.

Инцидент произошел 24 января в 09.15 — тогда мужчина поставил грузовой автомобиль поперек дороги и трамвайных путей. Как пишут СМИ, место он выбрал не случайно – машину водитель «припарковал» под окнами транспортной компании, на которую работает, сообщает Telegram-канал Baza.

После этого мужчина взобрался на крышу фуры и стал выдвигать требования – видео с его обращением распространилось в соцсетях.

Шофер заявил, что не уедет, пока ему не выплатят зарплату – по словам мужчины, дома его ждут семеро детей, которых нечем кормить.

Кроме того, он пожаловался, что ездит на неисправном автомобиле, из-за чего вынужден постоянно оплачивать штрафы.

В это время машины стали скапливаться по обеим сторонам фуры – движение остановилось. «Мужик на фуре перекрыл Бауманскую. Чего-то требует, не пьян, фуру парковал умело. Общественный транспорт стоит от метро с одной стороны и от «следственного» с другой», — рассказал очевидец происшествия порталу Вести.ru.

В итоге с протестующим удалось договориться, пишет Telegram-канал Mash. Как сообщил ЦОДД, он добровольно убрал фуру с дороги на обочину. Движение, по данным организации, было перекрыто не более получаса. «Шел в универ, когда он уже убирал грузовик с дороги. Полиция была – машины две точно. Говорят, жаловался, что детей нечем прокормить. Конечно, поддерживаю мужика. Он молодец – не терпила», — рассказал «Газете.Ru» очевидец происшествия Александр Фадеев.

После того, как водитель припарковался, его увезли в полицию, где оформили протокол. Кроме того, после происшествия свою проверку по факту невыплаты зарплаты шоферу начал столичный Следственный комитет, сообщает ТАСС. Мужчину уже привезли в здание Следкома для того, чтобы правоохранители опросили его.

Между тем историей водителя заинтересовала и уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева – она сообщила, что проверит информацию о невыплате зарплаты мужчине. «Он должен был к нам обратиться. Поскольку мы работаем и с такими постановочными вопросами СМИ, то, конечно, сейчас будем смотреть — московское ли это предприятие, которое не выплачивает зарплату. Мы этим занимаемся, поэтому, если предприятие московское, то будем заниматься этим вопросом», — заявил омбудсмена РИА «Новости».

1 апреля 2019 года подобный пикет в Мурманске организовали водители «Почты России». Они также протестовали против низкой зарплаты и постоянных переработок.

Митинг начался утром – мужчины требовали от своего руководства ввести дополнительные выплаты, передавал канал «ТВ-21». Они аргументировали это тем, что, помимо обязанностей водителей, выполняют функции грузчиков – при этом за погрузку и выгрузку одного контейнера им платили 27 копеек. Протестующие объяснили, что в месяц это не более 1,5 тыс. рублей.

В результате водителям даже не удается вылечить спину, которая болит из-за того, что они регулярно носят тяжелые посылки.

В мурманском филиале «Почти России» заявили, что в курсе проблемы, но не могут разрешить ее, так как оплата труда работников данной организации устанавливается на федеральном уровне.

Отметим, что 1 мая 2019 года в России была запущена программа по повышению зарплат сотрудников почты – на это власти потратят 11,5 млрд рублей, сообщил глава «Почты России» Николай Подгузов в марте 2019 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передавал ТАСС.